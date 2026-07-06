«Η Ντουμπάι δίνει 3 εκατ. το χρόνο στον Ουόκαπ»

Η Magic Euroleague μετέδωσε πριν 10 ημέρες ότι η Ντουμπάι προσφέρει 3 εκατ ετησίως στον Τόμας Ουόκαπ και σημερινό δημοσίευμα του Eurohoops επιβεβαιώνει την πληροφορία κάνοντας λόγο για πρόταση διετούς ή τριετούς συνεργασίας με 6 ή 9 εκατ. συνολικά.

Πρόταση από... χρυσάφι έχει στα χέρια του ο Τόμας Ουόκαπ. Όπως αποκάλυψε η Magic Euroleague πριν 10 μέρες ο Τεξανός γκαρντ έχει «αστρονομική» πρόταση από την Ντουμπάι, κάτι που επιβεβαιώνεται και από σημερινό δημοσίευμα του Eurohoops.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται η ομάδα από τα Εμιράτα προσφέρει ένα ηγεμονικό συμβόλαιο στον Ουόκαπ, ύψους 6 εκατ. για διετή συμβόλαιο ή 9 εκάτ για τριετή διάρκεια.

Η υπόθεση μόνο εύκολη δεν θεωρείται, καθώς ο Ουόκαπ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό ως το επόμενο καλοκαίρι και όποια ομάδα επιθυμεί να τον κάνει δικό της, πρέπει ουσιαστικά να τον αγοράσει από την ομάδα του Λιμανιού.

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι αυτοί που έχουν τον τελευταίο λόγο, καθώς στο συμβόλαιο υπάρχει option μόνο από την πλευρά της ομάδας και αν μη τι άλλο ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα ήθελε να χάσει ένα βασικό πυλώνα της περιφέρειας, την ώρα που τα ελληνικά διαβατήρια στην αγορά σπανίζουν.