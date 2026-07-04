Έβγαλε γούστα με Αγιαξ και την δουλειά του Νίστρουπ στην προπόνηση

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για το τελευταίο φιλικό του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία και τη νίκη επί του Αγιαξ, που έδειξε την ταυτότητα, που δίνει ο Νίστρουπ στην ομάδα.

Το πρώτο ημίωρο του αγώνα με τον Αγιαξ είναι αυτό, που θέλει να βλέπει ο Νίστρουπ από τον Παναθηναϊκό. Μία ομάδα που πρέσαρε στοχευμένα και δεν άφησε τον Αγιαξ να πάρει ανάσα, μία ομάδα, που έπαιζε οργανωμένα, κοίμιζε τον αντίπαλο και την κατάλληλη στιγμή έπαιζε κάθετο ποδόσφαιρο και έκανε φάσεις και γκολ. Μία ΟΜΑΔΑ με όλη την σημασία της λέξης.

Στα φιλικά δεν μετράνε το αποτελέσματα, αλλά η εικόνα της ομάδας. Και ο Παναθηναϊκός και στο πρώτο 30λεπτο, αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο με άλλα πρόσωπα στο γήπεδο έκανε ακριβώς τα ίδια.

Αυτό δείχνει, ότι ο Νίστρουπ έχει αρχίσει και περνάει την φιλοσοφία του στους παίκτες και ο Παναθηναϊκός αρχίζει και παίζει σύγχρονο ποδόσφαιρο, ένα ποδόσφαιρο που ταιριάζει στον Παναθηναϊκό.

Αν δει κανείς και τα τρία γκολ είναι γκολ, που έχουν δουλευτεί στην προπόνηση. Στο πρώτο έχει γίνει η αλλαγή πλευράς από τον Κυριακόπουλο, που δεν διώχνει απλά την μπάλα, αλλά στοχεύει δεξιά και καταλήγει στην κάθετη του Τσάπρα στον Τετέι, που σκόραρε.

Στο δεύτερο γκολ γίνεται ένα τριγωνάκι έξω από την περιοχή η οποία γεμίζει με παίκτες .Ο Ιγκασον έκανε το τακουνάκι, ο Γιάγκουσιτς σιγούρεψε το γκολ με μία ωραία πάσα και ο Ζαρουρί σκόραρε.

Στο τρίτο γκολ ο Μπινιάρης απέφυγε με ωραία ενέργεια τον αντίπαλο από αριστερά έκανε μία ιδανική σέντρα και ο Ταμπόρδα με κεφαλιά σημάδεψε το παράθυρο.

Ο Παναθηναϊκός λειτούργησε καλά και αμυντικά στην μεγαλύτερη διάρκεια και δέχθηκε ένα γκολ από στημένη φάση και άλλη μία φάση σε όλο τον αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός του Νίστρουπ αρχίζει και βγάζει γούστα στο γήπεδο και την δουλειά του στις προπονήσεις. Οι παίκτες βρίσκονται στο γήπεδο και με τις σωστές τοποθετήσεις υπάρχουν στιγμές, που κρύβουν την μπάλα, όπως στο δεύτερο γκολ.

Ο Παναθηναϊκός είναι σε καλό δρόμο και φαίνεται, ότι έχει από τις Ακαδημίες αστέρια, που έρχονται. Ο Μπινιάρης παίζει με ωριμότητα 25χρονου και ανταποκρίνεται σε όλες τις θέσεις αν και είναι αμυντικό χαφ. Ο Λάβδας μπήκε και ήταν εξαιρετικός και έκανε δίδυμο με τον Κάτρη στο τελευταίο διάστημα του αγώνα με τον Μπινιάρη αριστερό μπακ και τον Κότσαρη γκολκίπερ. Ολοι από τις Ακαδημίες της ομάδας. Μεγάλη δουλειά. Κάτω η μπάλα και πάμε βήμα-βήμα.