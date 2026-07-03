Βρήκε συμβόλαιο στο ΝΒΑ ο Λάιλς: Για ένα χρόνο στη Μινεσότα!

Όλα δείχνουν πως ο Τρέι Λάιλς θα επιστρέψει στο ΝΒΑ, καθώς φέρεται να έφτασε σε συμφωνία με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Πριν από λίγες μέρες η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε και επίσημα την αποχώρηση του Τρέι Λάιλς από την ομάδα. Έτσι, ο 31χρονος έγινε free agent και αρκετές ομάδες από την Euroleague ενδιαφέρθηκαν για την περίπτωσή του. Παναθηναϊκός AKTOR, Χάποελ Τελ Αβίβ και Φενερμπαχτσέ φέρεται να είχαν «κυκλώσει» το όνομά του, ωστόσο ο Καναδός είχε στο μυαλό του το ΝΒΑ.

Και φαίνεται πως τελικά θα επιστρέψει στον «μαγικό κόσμο». Ο Μάικλ Σκότο ανέφερε πως ο πρώην παίκτης της «Βασίλισσας» συμφώνησε με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς και θα υπογράψει μονοετές συμβόλαιο.

Φέτος σε 42 ματς και 21:11 λεπτά στο παρκέ στην Euroleague ο Λάιλς είχε κατά μέσο όρο 13,5 πόντους, 4,5 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ, 0,5 κλεψίματα, 0,5 μπλοκ και 15,1 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.