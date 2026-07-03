Η Κροατία έκανε… ό,τι ήθελε απέναντι στην Κύπρο και έφτασε σε μία πανεύκολη νίκη (123-50), έχοντας επτά διψήφιους και... τριπλό Χεζόνια.

Η Κύπρος φιλοξένησε την Κροατία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε… παράσταση για έναν ρόλο. Οι φιλοξενούμενοι έκαναν ό,τι ήθελαν στο παρκέ και διέλυσαν τους γηπεδούχους με 73 πόντους διαφορά (123-50).

Ο Μάριο Χεζόνια ολοκλήρωσε τον αγώνα με triple-double, έχοντας 11 πόντους, 10 ριμπάουντ, 13 ασίστ και 3 κλεψίματα. Διψήφιοι για την Κροατία ήταν ακόμα οι Σάριτς (21), Μπάντζιμ (11), Μπράνκοβιτς (10), Σκάρα (18), Μπόζιτς (14) και Ζούμπατς (24). Από την άλλη, μόνος διψήφιος για την Κύπρο ήταν ο Τϊγκας με 10 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Πλέον, η Κροατία έχει ρεκόρ 4-1, ενώ η Κύπρος «έπεσε» στο 0-5.

Τα δεκάλεπτα: 12-35, 26-59, 36-92, 50-123

Τα στατιστικά του αγώνα.