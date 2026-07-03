«Μίδας» της Νότιγχαμ Φόρεστ ο Γκλάσνερ!

Συμφώνησε για τρία χρόνια ο Αυστριακός προπονητής και μάλιστα, γράφοντας ιστορία στον σύλλογο με τον μισθό του.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο επιβεβαίωσε ότι ολοκληρώθηκε η συμφωνία του Όλιβερ Γκλάσνερ με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, υπογράφοντας ως το 2029 και με τις υψηλότερες απολαβές που θα πάρει ποτέ ένας προπονητής στο σύλλογο ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη. Μια δικαίωση για τον 51χρονο τεχνικό που πανηγύρισε τρεις τίτλους με την Κρίσταλ Πάλας.