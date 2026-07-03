«Μίδας» της Νότιγχαμ Φόρεστ ο Γκλάσνερ!

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο επιβεβαίωσε ότι ολοκληρώθηκε η συμφωνία του Όλιβερ Γκλάσνερ με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, υπογράφοντας ως το 2029 και με τις υψηλότερες απολαβές που θα πάρει ποτέ ένας προπονητής στο σύλλογο ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη. Μια δικαίωση για τον 51χρονο τεχνικό που πανηγύρισε τρεις τίτλους με την Κρίσταλ Πάλας.
🚨🌳 Oliver Glasner signed at Nottingham Forest as new head coach until June 2029 with the highest salary in club’s history for a coach.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026
Deal done. 🔐🇦🇹 pic.twitter.com/WBTwLQJGHc