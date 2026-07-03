Ανανέωσε με τη Βουλιαγμένη ο Κας Τε Ρίλε

Ο Κας Τε Ρίλε θα συνεχίσει να φορά το σκουφάκι του ΝΟ Βουλιαγμένης και τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς οι δύο πλευρές ανανέωσαν τη συνεργασία τους.

Η ανακοίνωση του ΝΟΒ:

«Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης ανακοινώνει με χαρά την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Ολλανδό διεθνή αθλητή Kas Te Riele.

Γεννημένος στις 21 Αυγούστου 2002, ο Kas αγωνίζεται στη θέση του περιφερειακού και εντάχθηκε στο δυναμικό της ανδρικής ομάδας της Βουλιαγμένης την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Πριν από την άφιξή του στη Βουλιαγμένη, αγωνίστηκε για δύο χρόνια στην κροατική Primorje Rijeka, με την οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Euro Cup του 2024, ενώ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης. Έχει, επίσης, αγωνιστεί στο ισπανικό πρωτάθλημα με την CN Barcelona.

Τα τελευταία πέντε χρόνια αποτελεί βασικό μέλος της Εθνικής Ολλανδίας, με συμμετοχές σε δύο Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

Ο ίδιος δήλωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που ανανεώνω το συμβόλαιό μου. Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν ο προπονητής και η διοίκηση. Η Βουλιαγμένη είναι ένας εξαιρετικός Όμιλος με σπουδαίους ανθρώπους και γι’ αυτό η απόφασή μου να παραμείνω δεν ήταν δύσκολη».

Ευχόμαστε στον Kas μια σεζόν γεμάτη διακρίσεις και επιτυχίες με το σκουφάκι του ΝΟΒ».