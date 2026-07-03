Συμφώνησε με τους Σίξερς ο Ρούπερ (pic)

Ο Ράγιαν Ρούπερ συμφώνησε με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς και αναμένεται να υπογράψει two-way συμβόλαιο με την ομάδα.

Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς προχώρησαν σε ακόμα μία κίνηση σε αυτή την off-season. Πιο συγκεκριμένα, ο Σαμς Σαράνια ανέφερε πως συμφώνησαν με τον Ράγιαν Ρούπερ για two-way συμβόλαιο.

Ο 23χρονος επιλέχθηκε στον δεύτερο γύρο του draft το 2023 και την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στους Μέμφις Γκρίζλις και Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς μετρώντας 5,2 πόντους, 2,9 ριμπάουντ, 1,1 ασίστ, 0,9 κλεψίματα και 0,1 μπλοκ σε 16,8 λεπτά στο παρκέ σε 64 ματς.