Συμφώνησε με τους Σίξερς ο Ρούπερ (pic)

Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς προχώρησαν σε ακόμα μία κίνηση σε αυτή την off-season. Πιο συγκεκριμένα, ο Σαμς Σαράνια ανέφερε πως συμφώνησαν με τον Ράγιαν Ρούπερ για two-way συμβόλαιο.
Ο 23χρονος επιλέχθηκε στον δεύτερο γύρο του draft το 2023 και την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στους Μέμφις Γκρίζλις και Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς μετρώντας 5,2 πόντους, 2,9 ριμπάουντ, 1,1 ασίστ, 0,9 κλεψίματα και 0,1 μπλοκ σε 16,8 λεπτά στο παρκέ σε 64 ματς.
The Philadelphia 76ers have agreed to sign French guard Rayan Rupert on a two-way NBA deal, sources tell ESPN. Rupert, a second-round pick in 2023, split last season in Memphis and Portland.— Shams Charania (@ShamsCharania) July 3, 2026