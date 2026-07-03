Η Γερμανία δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στο Ισραήλ (92-86), με τον Ντένις Σρέντερ να ολοκληρώνει τον αγώνα με 20 πόντους.

Ισραήλ και Γερμανία αναμετρήθηκαν στην «Xiaomi Arena» στην Ρίγα της Λετονίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι τυπικά φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που κατάφεραν να πάρουν τη νίκη, επικρατώντας με 92-86. Έτσι, η Γερμανία βελτίωσε το ρεκόρ ητς σε 4-1, ενώ το Ισραήλ «έπεσε» στο 2-3.

Για τους νικητές κορυφαίος ήταν ο Ντένις Σρέντερ με 20 πόντους, 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ από την άλλη ξεχώρισε ο Τόμερ Γκινάτ με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 37-45, 55-76, 86-92

Τα στατιστικά του αγώνα.