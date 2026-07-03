«Δεν είναι ελκυστική για τον Λεμπρόν η Φιλαδέλφεια»

Παρόλο που συνδέθηκαν με τον Λεμπρόν Τζέιμς, οι Φιλαδέλφεια Σίξερς δεν αναμένεται να κάνουν δικό τους τον «Βασιλιά».

Ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στους Λος Άντζελες Λέικερς και ο ατζέντης του είναι σε επαφές με τις περισσότερες ομάδες του ΝΒΑ.

Μετά την απόκτηση του Τζέιλεν Μπράουν, οι Φιλαδέλφεια Σίξερς συνδέθηκαν και με τον «Βασιλιά», ωστόσο δύσκολα θα… σκάσει και αυτή η βόμβα. Σύμφωνα με τον Μπρετ Σίεγκελ του «ClutchPoints», η Φιλαδέλφεια δεν είναι ελκυστική πόλη για τον Λεμπρόν και έτσι δύσκολα θα αποφασίσει να επιστρέψει στην Ανατολή για τους Σίξερς.

«Θα μπορούσαν οι Φιλαδέλφεια Σίξερς να είναι στο παιχνίδι; Ίσως. Ίσως ο Λεμπρόν πει: “Έχουν τις καλύτερες πιθανότητες για το πρωτάθλημα, θα μπορούσα να είμαι χαρούμενος εκεί”. Πιστεύω ότι θα γίνει; Όχι. Δεν νομίζω πως θα μετακομίσει από το Λος Άντζελες στην Ανατολή για να παίξει στην Φιλαδέλφεια. Μία τέτοια πόλη δεν ήταν ποτέ ελκυστική για τον Λεμπρόν» ανέφερε ο γνωστός δημοσιογράφος.