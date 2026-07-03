Βίντεο -ντοκουμέντο: Η στιγμή που ο δράστης αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό έξω από την πολυκατοικία που μένει ο Σάββας Αναστασιάδης

Βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει την στιγμή που ο ένας εκ των δραστών τοποθετεί τον εκρηκτικό μηχανισμό έξω από την πολυκατοικία που διαμένει ο Σάββας Αναστασιάδης στη Τούμπα, έρχεται στη δημοσιότητα.

Στο βίντεο, ο δράστης που είναι ντυμένος στα μαύρα και με τζιν παντελόνι, ενώ έχει καλυμμένα με κουκούλα τα χαρακτηριστικά του, φαίνεται να κρατάει με το αριστερό του χέρι μία σακούλα και με γρήγορο βήμα να πηγαίνει να την αφήσει μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας στην οδό Τσιαπάνου 45.

Η τοποθέτηση της κάμερας έγινε στις 03:57, ενώ η έκρηξη σημειώθηκε στις 04:24 και ήταν η δεύτερη κατά σειρά από τις τρεις εκρήξεις.

Η στιγμή που ο δράστης αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό:

Η πρώτη έκρηξη έγινε έξι λεπτά νωρίτερα, ενώ τελευταία ακολούθησε αυτή στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα που στοίχησε και τη ζωή στην μητέρα της.

Εν τω μεταξύ, οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των -τουλάχιστον τριών- δραστών συνεχίζονται. Οι έρευνες εστιάζουν σε αντιεξουσιαστικούς χώρους από τους οποίους πιθανόν να προέρχονται οι δράστες, στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των εμπρηστικών μηχανισμών, ποιοι τους τα προμήθευσαν, αλλά και αν οι δράστες είχαν καθοδηγητές και ποιοι είναι αυτοί.

Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενους, οι οποίοι φαίνεται πως μετέβησαν στα σημεία των επιθέσεων με δύο μοτοσικλέτες και πραγματοποίησαν τις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις μέσα σε 17 λεπτά.

Πηγή: iefimerida.gr