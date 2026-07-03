Κυρανάκης στα στελέχη της ΝΔ: «Κανείς δεν θα μείνει απροστάτευτος»

Μήνυμα στήριξης και ταυτόχρονα προειδοποίησης στέλνει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης προς τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στον απόηχο των εμπρηστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη και του θανάτου της Βάγιας Νέστορα.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, με επιστολή του προς τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, διαμηνύει ότι η παράταξη «δεν πρόκειται να αφήσει κανένα στέλεχός της απροστάτευτο», προαναγγέλλοντας νομικές ενέργειες κατά χρηστών του διαδικτύου που απειλούν ή υποκινούν πράξεις βίας.

Νομική απάντηση στις απειλές

Ο γραμματέας της ΝΔ ζητεί από τα στελέχη του κόμματος να αποστέλλουν στην Πειραιώς αναρτήσεις και σχόλια που, όπως σημειώνει, δεν συνιστούν πολιτική κριτική ή σκληρή αντιπαράθεση, αλλά περιέχουν απειλές, εκφοβισμό ή προτροπές σε βία.

Κάθε περιστατικό θα εξετάζεται από τη νομική ομάδα της ΝΔ, ώστε, όπου υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, να κινούνται άμεσα οι σχετικές διαδικασίες.

«Η πολιτική αντιπαράθεση είναι αναπόσπαστο στοιχείο της Δημοκρατίας. Οι απειλές, ο εκφοβισμός και η υποκίνηση στη βία δεν είναι», αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή του.

Το μήνυμα μετά τη Θεσσαλονίκη

Η πρωτοβουλία έρχεται μετά τις εμπρηστικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, από τις οποίες έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση, αλλά και ανησυχία στην Πειραιώς για το κλίμα που διαμορφώνεται στα social media, με τη ΝΔ να επιχειρεί πλέον να περάσει από τις καταγγελίες στη θεσμική και νομική αντίδραση.

Το χρονικό των επιθέσεων

Τα ξημερώματα της Τετάρτης (01.07.2026) στο στόχαστρο μπήκαν τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη: το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, καθώς και πολυκατοικίες όπου διαμένουν ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, και ο πρώην βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης, Σάββας Αναστασιάδης. Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 04:18 στην Πυλαία, με στόχο ακίνητα του κ. Ιωακείμοβιτς. Στις 04:23 ακολούθησε επίθεση στην πολυκατοικία του κ. Αναστασιάδη, ενώ στις 04:35 οι δράστες χτύπησαν την πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα. Από τους εμπρησμούς τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι. Βαρύτερα τραυματισμένη ήταν η Βάγια Νέστορα, η οποία κατέληξε.

«Δεν σας φοβόμαστε»

Το απόγευμα της Πέμπτης (02.07.2026), στελέχη και φίλοι της ΝΔ και της ΟΝΝΕΔ συγκεντρώθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, αποτίοντας φόρο τιμής στη Βάγια Νέστορα. Στην πύλη του νοσοκομείου τοποθετήθηκαν κεράκια και η φωτογραφία της, ενώ το κεντρικό σύνθημα της συγκέντρωσης ήταν «Δεν σας φοβόμαστε».

Στη συγκέντρωση έδωσε το «παρών» και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος λίγες ώρες αργότερα έστειλε επιστολή στα στελέχη του κόμματος, προαναγγέλλοντας νομικές κινήσεις για αναρτήσεις που περιέχουν απειλές ή υποκίνηση βίας.

Το μήνυμα που επιχειρεί να μεταφέρει η Πειραιώς: πολιτική αντιπαράθεση ναι, απειλές και στοχοποίηση όχι.

Αναλυτικά η επιστολή Κυρανάκη

«Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή τα όσα ακολούθησαν τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, όλοι διαβάσαμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχόλια που ξεπέρασαν κάθε όριο. Σχόλια ανώνυμων ή επώνυμων που δεν αποτελούν πολιτική κριτική ή σκληρή αντιπαράθεση, αλλά περιέχουν απειλές, προτροπές και υποκίνηση σε πράξεις βίας.

Ως Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος: η παράταξη δεν πρόκειται να αφήσει κανένα στέλεχός της απροστάτευτο.

Η Νέα Δημοκρατία θα κινηθεί νομικά κατά χρηστών του διαδικτύου που απειλούν ή υποκινούν βία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αξιοποιώντας κάθε νόμιμο μέσο για την προστασία των στελεχών της και την υπεράσπιση του δημοκρατικού διαλόγου.

Για τον λόγο αυτό, σας καλώ να μας αποστέλλετε κάθε σχετική περίπτωση που εντοπίζετε ή που σας αφορά, συνοδευόμενη – όπου είναι δυνατόν – από:

ψηφιακή αποτύπωση οθόνης για την κάθε ανάρτηση,

τον σχετικό ηλεκτρονικό σύνδεσμο της ανάρτησης,

Κάθε περιστατικό θα αξιολογείται από τη νομική ομάδα της ΝΔ, ώστε όπου συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις να κινούμαστε άμεσα με κάθε πρόσφορο νομικό μέσο.

Η πολιτική αντιπαράθεση είναι αναπόσπαστο στοιχείο της Δημοκρατίας. Οι απειλές, ο εκφοβισμός και η υποκίνηση στη βία δεν είναι.

Η Νέα Δημοκρατία θα βρίσκεται δίπλα σε κάθε στέλεχός της, προστατεύοντας το δικαίωμα όλων μας να συμμετέχουμε στον δημόσιο διάλογο με ασφάλεια και χωρίς φόβο.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Κυρανάκης Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας».

Πηγή: newsit.gr