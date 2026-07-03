Δανεικός από τον Παναθηναϊκό στην Κηφισιά ο Καλοσκάμης (pic)

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον δανεισμό του Νεκτάριου Καλοσκάμη στην Κηφισιά μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Μετά τον Λουκά Σταμέλλο, που μετακινήθηκε από τον Παναθηναϊκό στην Κηφισιά, το «Τριφύλλι» παραχώρησε στον σύλλογο των βορείων προαστίων και τον Νεκτάριο Καλοσκάμη.

Η συμφωνία των δύο ομάδων ωστόσο αφορά τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή για μια σεζόν, με τον νεαρό αμυντικό να επιστρέφει στους «πράσινους» το καλοκαίρι του 2027.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό του Νεκτάριου Καλοσκάμη στην Κηφισιά. Ο Έλληνας αμυντικός θα παραμείνει στην Κηφισιά έως το καλοκαίρι του 2027».

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την απόκτηση του Νεκτάριου Καλοσκάμη με τη μορφή δανεισμού από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για ένα χρόνο.

Γεννημένος στις 10 Ιανουαρίου 2007, ο Νεκτάριος Καλοσκάμης, ο οποίος αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός, ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Στη διάρκεια της περσινής αγωνιστικής περιόδου κατέγραψε 36 συμμετοχές σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο με την Κ19 του Παναθηναϊκού.

Ο Νεκτάριος Καλοσκάμης είναι διεθνής με την U19 της Ελλάδας, με την οποία έχει έξι συμμετοχές.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Κηφισιάς και του ευχόμαστε υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία!».