ΠΑΟΚ: Τα «κλειδιά» στον Κωνσταντέλια, επιστροφή στα... παλιά για Ζαφείρη, new entry Χατσίδης!

Στην πρώτη γραμμή Κωνσταντέλιας, Ζαφείρης και Χατσίδης, με τον Αλέσιο Λίσι να τους βγάζει μπροστά στις εκτελέσεις των στατικών φάσεων, όπως φάνηκε και στην προπόνηση της Παρασκευής (3/7).

Αποστολή στην Ολλανδία

Οι πρώτες ημέρες της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στο Ζαλτμπόμελ δείχνουν και τις πρώτες ξεκάθαρες αποφάσεις του Ιταλού τεχνικού σε τομείς που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικοί μέσα στη διάρκεια της σεζόν. Ένας από αυτούς αφορά τις στατικές φάσεις.

Αν κάτι προκύπτει με σαφήνεια από τις τελευταίες προπονήσεις, αλλά κυρίως από το πρόγραμμα της Παρασκευής (3/7), είναι ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναλαμβάνει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στις εκτελέσεις των στημένων φάσεων. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός δείχνει να αποτελεί την πρώτη επιλογή του Αλέσιο Λίσι τόσο στα φάουλ όσο και στα κόρνερ, σε μία απόφαση που μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί...

Οι πρώτες ενδείξεις είχαν εμφανιστεί ήδη στο φιλικό απέναντι στη Μπέβερεν, όταν ο «Ντέλιας» ήταν εκείνος που κατευθυνόταν στη γωνία του γηπέδου για να εκτελέσει τα περισσότερα κόρνερ. Το ίδιο έγινε και πριν το φιλικό με τους Βέλγους, στην προπόνηση ήταν εκείνος που πήγε στην γωνία για να εκτελέσει τις περισσότερες φορές. Και μπορεί αυτό το γεγονός να είχε αποδοθεί σε μία δοκιμή της στιγμής, ωστόσο, όσα ακολούθησαν στην προπόνηση της Παρασκευής (3/7) επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή του τεχνικού επιτελείου.

Στο μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης που αφιερώθηκε στις στατικές φάσεις, ο Κωνσταντέλιας ήταν σταθερά ο ποδοσφαιριστής που εκτελούσε τα φάουλ, κυρίως από την αριστερή πλευρά, αναλαμβάνοντας να τροφοδοτήσει τους συμπαίκτες του μέσα στην περιοχή. Ο Λίσι έδειχνε να ζητά συγκεκριμένες εκτελέσεις, με έμφαση στην ταχύτητα, στην ακρίβεια και στην τοποθέτηση της μπάλας σε προκαθορισμένους χώρους, με τον 23χρονο άσο να βρίσκεται σχεδόν σε όλες τις σχετικές δοκιμές.

Προφανώς δεν χρειάζεται κανείς να επισημάνει πως ο Κωνσταντέλιας διαθέτει εξαιρετική τεχνική κατάρτιση, ποιότητα στην τελική πάσα και την ικανότητα να δίνει διαφορετικές τροχιές στην μπάλα, στοιχεία που ο Λίσι θέλει να αξιοποιήσει περισσότερο τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ιταλός είναι ένας προπονητής που δίνει έμφαση στις στατικές φάσεις, και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι πέρσι η Οσασούνα ήταν η ομάδα με τα περισσότερα γκολ από τέτοιες καταστάσεις με 16, όσα και η Μπαρτσελόνα.

Επιστροφή στα... παλιά για τον Ζαφείρη!

Ένα ακόμη πρόσωπο που έχει ενεργή συμμετοχή στις εκτελέσεις είναι ο Χρήστος Ζαφείρης. Ο διεθνής χαφ συμμετείχε σε αρκετές από τις ασκήσεις των στατικών φάσεων, αναλαμβάνοντας τόσο εκτελέσεις φάουλ όσο και κόρνερ, δείχνοντας πως υπολογίζεται ως μία από τις βασικές λύσεις του ΠΑΟΚ στον συγκεκριμένο τομέα.

Για όσους γνωρίζουν την πορεία του Ζαφείρη, αυτό δεν αποτελεί έκπληξη. Στη Σλάβια Πράγας ήταν ένας από τους βασικούς εκτελεστές της ομάδας, έχοντας σημαντικό μερίδιο τόσο στα φάουλ όσο και στα κόρνερ. Η ποιότητα στο δεξί του πόδι, η ακρίβεια στις μεταβιβάσεις και η ικανότητά του να «σημαδεύει» συγκεκριμένα σημεία μέσα στην περιοχή ήταν στοιχεία που τον καθιέρωσαν σε αυτόν τον ρόλο και φαίνεται πως θα τα αξιοποιήσει πλέον και στον ΠΑΟΚ.

Εξίσου ενδιαφέρον είναι και το γεγονός ότι στις δοκιμές του Αλέσιο Λίσι προστέθηκε ακόμη ένα όνομα. Ο Δημήτρης Χατσίδης αποτελεί, επίσης, μία από τις νέες επιλογές στις στατικές φάσεις, με τον νεαρό ποδοσφαιριστή να εκτελεί κυρίως φάουλ από τη δεξιά πλευρά, αλλά και αρκετά κόρνερ κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Σαφώς εκτός συζήτησης για τις στατικές φάσεις μένουν οι «σταθερές» Αντρίγια και Πέλκας.

Αν δεν υπάρξουν σημαντικές αλλαγές το επόμενο διάστημα, όλα δείχνουν πως ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής θα έχει έναν νέο βασικό εκτελεστή. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας φαίνεται να παίρνει τα «κλειδιά» στις στατικές φάσεις, με τους Χρήστο Ζαφείρη και Δημήτρη Χατσίδη να πλαισιώνουν το νέο σχήμα επιλογών του Αλέσιο Λίσι, ο οποίος από τις πρώτες κιόλας ημέρες της παρουσίας του στον πάγκο του Δικεφάλου επιχειρεί να δημιουργήσει νέες ισορροπίες και να αξιοποιήσει στο έπακρο την ποιότητα αυτών των τριών ποδοσφαιριστών.