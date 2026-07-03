Έκλεισε το ραντεβού με την Οσάκα η Σαμπαλένκα!

Η Αρίνα Σαμπαλένκα εξουδετέρωσε τον κίνδυνο που ακούει στο όνομα Γέλενα Οσταπένκο και μπήκε στη δεύτερη εβδομάδα του Wimbledon.

Στο ύψος της η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο, άφησε εκτός τη Λετονή με 6-4, 6-4 και έχει τώρα μπροστά της ένα σπουδαίο ραντεβού!

Θα τεθεί αντιμέτωπη στον τέταρτο γύρο με την ανεβασμένη Ναόμι Οσάκα, που χρειάστηκε μόνο 65 λεπτά για να αφήσει εκτός με 6-1, 6-3 την Ντάρια Κασάτκινα.

Παραμένει στη διοργάνωση και η νικήτρια του 2024 Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, που πήρε τον τσεχικό «εμφύλιο» με την Νίκολα Μπαρτούνκοβα (6-3, 7-5) και πέφτει τώρα πάνω σε μια ακόμα συμπατριώτισσά της! Τη φορμαρισμένη Καρολίνα Μούχοβα, που απέκλεισε με 6-2, 7-6(1) την Ταϊλανδή Μανατσάγια Σαγουανγκάου και επέστρεψε στη φάση των «16» του Wimbledon μετά από πέντε χρόνια.

Συνεπής ήταν και η εξαιρετική στο γρασίδι Τζέσικα Πεγκούλα, που υπέταξε την Τζέσικα Μπόουθας Μανέιρο με 6-1, 6-3 σε μόλις 52 λεπτά. Δεν θα έχει, πάντως, εύκολο έργο η Αμερικανίδα στον τέταρτο γύρο καθώς θα βρει απέναντί της τη 18χρονη συμπατριώτισσά Ίβα Γιόβιτς, που λύγισε την Εκατερίνα Αλεξαντρόβα με 6-3, 3-6, 6-4.

Η Κόκο Γκοφ, τέλος, έχασε ματς πόιντς στο δεύτερο σετ και χρειάστηκε τρίτο για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Κλερ Λου. Πήρε τη νίκη με 6-3, 6-7(5), 6-2 και θα παίξει στη φάση των «16» με την Μπελίντα Μπέντσιτς, που μετά από μεγάλη μάχη σχεδόν τριών ωρών με την Άνα Καλίνσκαγια, επικράτησε τελικά με 6-4, 4-6, 7-6(6).

Αύριο (4/7) θα βγουν τα άλλα τέσσερα ζευγάρια του τέταρτου γύρου από το κάτω μέρος του ταμπλό και θέση διεκδικεί και η Μαρία Σάκκαρη, που μονομαχεί με την Τζάσμιν Παολίνι.