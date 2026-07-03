Γιόκιτς: «Σπουδαία υπόθεση η Εθνική ομάδα - Δεν θέλω να μιλήσω για τον εαυτό μου»

Ο Νίκολα Γιόκιτς δίνει και πάλι το «παρών» με τη Σερβία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και στάθηκε στον τρόπο σκέψης του στο κομμάτι των εθνικών ομάδων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Σίγουρα νιώθαμε σαν να παίζαμε στην έδρα μας. Η ατμόσφαιρα, οι οπαδοί και όλοι οι άνθρωποι που ήρθαν να μας υποστηρίξουν ήταν ο έκτος παίκτης μας απόψε και τους είμαστε απέραντα ευγνώμονες.

Γι' αυτό παίζουμε, για να ακούσουμε τη γλώσσα μας, τα τραγούδια μας, τον ύμνο μας, να δούμε τις σημαίες μας και να νιώσουμε την υποστήριξη του λαού μας. Τα συναισθήματα σε όλο το παιχνίδι ήταν πραγματικά πολύ έντονα.



Είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία αυτή των προκριματικών, όλοι οι παίκτες αποδίδουν σε υψηλό επίπεδο και μερικά σερί πόντων ή μερικά εύκολα καλάθια μπορούν να αλλάξουν εντελώς την πορεία του παιχνιδιού. Ήμασταν έτοιμοι γι' αυτά.

Νομίζω ότι ελέγξαμε τον αγώνα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια, με μερικά μικρά λάθη στο τέλος. Σεβόμαστε πολύ τον αντίπαλο, αλλά δεν τον αφήσαμε να μας εκπλήξει».