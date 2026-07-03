Θεσσαλονίκη: 24ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας σε τμήμα του Σέιχ–Σου και δασικές περιοχές

Λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου Πυρκαγιάς 4) από το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου 2026, έως το πρωί της Κυριακής 5 Ιουλίου 2026 θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και το Δασόκτημα Πανοράματος, στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα τις επόμενες ώρες στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, από το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου 2026 έως το πρωί της Κυριακής 5 Ιουλίου 2026, απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων:

στο τμήμα του Περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης (Σέιχ-Σου) που περικλείεται από την Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, την επαρχιακή οδό Πεύκων – Ασβεστοχωρίου – Εξοχής και την επαρχιακή οδό΄Θεσσαλονίκης – Πανοράματος – Χορτιάτη.

στη δασική έκταση Ωραιοκάστρου (Δασόκτημα Ωραιοκάστρου).

στο Δασόκτημα Πανοράματος (από ΧΔΑ Πλατανάκια μέχρι το Σκοπευτήριο).

στη δασική περιοχή Θέρμης και συγκεκριμένα πλησίον του Περιβαλλοντικού Πάρκου και του Δασοκτήματος Ισενλί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση προηγήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π), που συγκάλεσε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, καθ’ υπόδειξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, προκειμένου για τη λήψη πρόσθετων – πέραν των προβλεπόμενων – μέτρων και την επιβεβαίωση της ετοιμότητας των εμπλεκόμενων φορέων.

Πηγή: cnn.gr