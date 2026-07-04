Δύο γκολ από... χρυσάφι ο Ουναΐ, στους «8» το Μαρόκο!

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον άλλοτε άσο του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος βρήκε δίχτυα δύο φορές (50', 82'), το Μαρόκο νίκησε 3-0 τον Καναδά (το τρίτο γκολ ο Ραχίμι στο 97΄), σφράγισε το εισιτήριο για τους «8» του Μουντιάλ και περιμένει πλέον τον νικητή του ζευγαριού Παραγουάη - Γαλλία.

Μέτριο το παιχνίδι στο πρώτο 45λεπτο στο Χιούστον, χωρίς μεγάλες φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες. Οι Καναδοί ανέλαβαν την πρωτοβουλία των κινήσεων από τα πρώτα λεπτά αλλά δεν υπήρξαν ιδιαίτερα απειλητικοί.

Στο 5΄ο Ντέιβιντ σούταρε από διαγώνια θέση και δύσκολη γωνία με τον Μπόνο να διώχνει σε κόρνερ.

Καλή στιγμή για τον Καναδά στο 11΄. Ο Ολουγασέγι πάτησε περιοχή έκανε το σουτ και ο Μπόνο απέκρουσε με το πόδι.

« Off » ο Σαϊμπάρι

Οι Μαροκινοί ήταν εντελώς ακίνδυνοι από τη μέση και μπροστά και σαν μην έφτανε αυτό…έχασαν και τον Σαϊμπάρι λόγω τραυματισμού στο 20΄. Ο πρώτος σκόρερ των Βορειοαφρικανών δεν μπόρεσε να συνεχίσει κι έγινε αναγκαστική αλλαγή.

Η υπεροχή των Καναδών στα εναπομείναντα λεπτά μέχρι και την ολοκλήρωση του α΄ημιχρόνου υπήρξε εντελώς ανούσια και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν ισόπαλες (0-0) στα αποδυτήρια.

Γκολ ο Ουναΐ (0-1)

Το Μαρόκο κατάφερε να πάρει…κεφάλι στο σκορ στην πρώτη του ευκαιρία στο ματς με το ρολόι να δείχνει το 50ο λεπτό.

Ο Χακίμι με εκτέλεση φάουλ πάσαρε πανέξυπνα στο ημικύκλιο στον Ουναΐ κι ο άλλοτε άσος του Παναθηναϊκού, με άψογο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα (0-1).

Το...βουλοκέρι της πρόκρισης

Πρόωρους τίτλους τέλους έριξε στο ματς ο Ουναΐ στο 82΄. Ο Μπραχίμ Ντίας με ωραία ατομική ενέργεια μοίρασε την μπάλα στον Ουναΐ κι αυτός με άψογη εκτέλεση βρήκε δίχτυα (0-2).

Στο 85΄λίγο έλειψε να γίνει το 0-3 με κεφαλιά του Ραχίμι να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι των Καναδών, ωστόσο ο ίδιος παίκτης πήρε το αίμα του πίσω και με κοντινό πλασέ βρήκε δίχτυα κι έβαλε το...κερασάκι στην τούρτα για το Μαρόκο διαμορφώνοντας το τελικό 0-3.

Το Μαρόκο με μεγάλο πρωταγωνιστή τον («καυτό») Ουναΐ έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και περιμένει πλέον να μάθει τον αντίπαλο του από το το νικητή του ζευγαριού Παραγουάη - Γαλλία.

ΚΑΝΑΔΑΣ: Κρεπό, Τζόνστον, Ντε Φουζερόλς, Μπομπίτο, Λαρέια (79΄Ακινπέλου), Σιγκούρ (87΄Οσόριο), Εουστάκιο, Ντέιβιντ, Ολουγασέγι (63΄Λαρίν), Μπουχάναν (87΄Νέλσον), Άχμεντ (79΄Σαφελμπούργκ).

ΜΑΡΟΚΟ: Μπόνο, Χακίμι, Μαζραουί, Ντιόπ (87΄Σααντάν), Χαλχάλ, Μπουαντί (63΄Άμραμπατ), Ουναΐ (87΄Ελ Μουραμπέτ), Ελ Αϊναουί, Ελ Χανούς (63΄Ταλμπί), Σαϊμπάρι (22΄Ραχίμι), Μπραχίμ Ντίας.

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