Με νέο δίδυμο στα χαφ η Γαλλία, κανονικά με Ενσίσο-Ντιέγκο Γκόμες η Παραγουάη

Οι επιλογές των Γκουστάβο Άλφαρο και Ντιντιέ Ντεσάν πριν τη «μάχη» της Φιλαδέλφεια απόψε τα μεσάνυχτα (5/7, 00:00).

Οι ενδεκάδες που θα παραταχθούν στο Lincoln Financial Field της Φιλαδέλφειας, όπου ο Κονέ θα αντικαταστήσει τον Τσουαμενί για τη Γαλλία και η Παραγουάη μπορεί να υπολογίζει στον Ενσίσο που ξεπέρασε το πρόβλημά του, ενώ ο Ντιέγκο Γκόμες εξέτισε:

Παραγουάη (Γκουστάβο Αλφάρο / 5-4-1): Χιλ - Βελάσκες, Γκουστάβο Γκόμες, Αλντερέτε, Αλόνσο, Κάσερες - Ντιέγκο Γκόμες, Κούμπας, Γκαλάρσα, Αλμιρόν - Ενσίσο.

Γαλλία (Ντιντιέ Ντεσάν / 4-2-3-1): Μενιάν - Ντιν, Σαλιμπά, Ουπαμεκανό, Κουντέ - Ραμπιό, Κονέ - Μπαρκολά, Ολίσε, Ντεμπελέ - Μπαπέ.

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