«Υπογράφει συμβόλαιο με τους Μάβερικς ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς!»

Πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στο NBA, βρίσκεται ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς που αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο με τους Ντάλας Μάβερικς.

Σύμφωνα με το «Meridian Sport», ο 24χρονος φόργουορντ της Φενέρμπαχτσε βρίσκεται σε συζητήσεις με τους Τεξανούς για την υπογραφή συμβολαίου, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στο NBA.

Οι Μάβερικς απέκτησαν τα δικαιώματα του Μπιμπέροβιτς μέσω trade, με τους Τεξανούς να δείχνουν ενδιαφέρον για να εντάξουν στο δυναμικό τους τον νεαρό καλαθοσφαιριστή, προσφέροντας του συμβόλαιο.

Ο Μπιμπέροβιτς αγωνίζεται στη Φενερμπαχτσέ από το 2018, έχοντας καθιερωθεί ως ένας από τους βασικούς παίκτες του συλλόγου. Την περασμένη σεζόν, σημείωσε μέσο όρο 11,3 πόντων ανά αγώνα στην Ευρωλίγκα, με ποσοστό ευστοχίας 41,9% στα τρίποντα.

Εάν η συμφωνία ολοκληρωθεί, ο Μπιμπέροβιτς θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΝΒΑ μετά από οκτώ σεζόν με τη Φενερμπαχτσέ.