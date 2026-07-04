Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης - Εκκενώνεται προληπτικά το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων «Άγιος Παντελεήμονας»

Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 20:30 και κινητοποιήθηκαν 74 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα και εθελοντές. Στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι φλόγες είναι κοντά σε σπίτια και εργοστάσια της περιοχής, ενώ υπάρχουν αναφορές και για εκρήξεις.

Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι οι οποίοι δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.

Παράλληλα, οι Αρχές προχωρούν στην προληπτική εκκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων «Άγιος Παντελεήμονας».

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην περιοχή σπεύδουν λεωφορεία για να απομακρύνουν τον κόσμο.

Παράλληλα, εστάλη και μήνυμα από το 112 για όσους βρίσκονται στην Ανθούπολη Ωραιοκάστρου, προκειμένου να απομακρυνθούν προς ΤΙΤΑΝ.

Πηγή: iefimerida.gr