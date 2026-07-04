Ισοπέδωσε την Μαδαγασκάρη η Σενεγάλη με ασύλληπτο Μπαντιό

Η Σενεγάλη ήταν ισοπεδωτική κόντρα στην Μαδαγασκάρη, κέρδισε με 101-59, με τον Μπράνκου Μπαντιό να είναι ο κορυφαίος με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Η Σενεγάλη ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Μαδαγασκάρης, με την παρέα του Μπράνκου Μπαντιό επικρατεί με 101-59 για την 5η αγωνιστική του Β' ομίλου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Με τη νίκη αυτή η Σενεγάλη ανέβηκε στο 4-1 και πλέον την επόμενη αγωνιστική θέλει τη νίκη κόντρα στο Κονγκό για να πάρει την πρώτη θέση στον όμιλο.

Ο Μπράνκου Μπάντιο, ο οποίος προβάριε τα «πράσινα» ήταν ο κορυφαίος του παρκέ, μετρώντας 22 πόντους με 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε μια γεμάτη εμφάνιση. Double-double από τον Φαλ Φαγιέ με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ, στους 10 πόντους σταμάτησε ο Εμπαγιέ της Βιλερμπάν.

Από την άλλη πλευρά για την Μαδαγασκάρη ο Ραχαριμαναντοανίνα ήταν πρώτος σκόρερ με 11 πόντους και 9 ριμπάουντ.