Νεαρός μπήκε με το ηλεκτρικό πατίνι στον Κηφισό και εγκλωβίστηκε στη νησίδα (vid)

Σκηνές που δύσκολα πιστεύει κανείς εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου 04.07.2026 στον Κηφισό, όταν ένας νεαρός κινήθηκε με ηλεκτρικό πατίνι πάνω στην εθνική, βάζοντας σε σοβαρό κίνδυνο τόσο τη δική του ζωή όσο και των οδηγών που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.

Το ηλεκτρικό πατίνι εντοπίστηκε να κινείται στην αριστερή λωρίδα της εθνικής στον Κηφισό, στο ύψος του Ρέντη και στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Το απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε από την κάμερα του MEGA, προκαλώντας έκπληξη σε όσους είδαν τις εικόνες.

Την ώρα που τα διερχόμενα οχήματα κορνκόρναραν για να τον προειδοποιήσουν, ο νεαρός αποφάσισε να ανέβει στο κράσπεδο, δίπλα στις προστατευτικές μπάρες, καταλαβαίνοντας έστω και αργά, ότι πιθανότατα ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει με ασφάλεια την πορεία του.

Ωστόσο, παρέμεινε εγκλωβισμένος στο σημείο για αρκετή ώρα, καθώς ήταν αδύνατο να διασχίσει μόνος του τις τρεις λωρίδες κυκλοφορίας και να απομακρυνθεί χωρίς να κινδυνεύσει.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το βίντεο του MEGA, ο νεαρός πήρε τηλέφωνο από το κινητό του, ζητώντας βοήθεια. Λίγη ώρα αργότερα στο σημείο έφτασε περιπολικό της ΕΛΑΣ.

Αστυνομικός διέκοψε προσωρινά την κυκλοφορία, ώστε να απομακρύνει με ασφάλεια τον νεαρό από το οδόστρωμα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, του επιβλήθηκε και το προβλεπόμενο πρόστιμο, καθώς η κυκλοφορία με ηλεκτρικά πατίνια σε αυτοκινητόδρομους δεν επιτρέπεται.

Πηγή: newsit.gr