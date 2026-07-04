Ο Πολυκράτης αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ: «Το δεύτερο σπίτι μου - Ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου» (pic)

Με ένα συγκινητικό μήνυμα, ο Κωνσταντίνος Πολυκράτης «αποχαιρέτησε» τον ΠΑΟΚ, το δεύτερο σπίτι του, όπως ανέφερε.

Ο 19χρονος αριστερός μπακ ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της καριέρας του, καθώς μετά από έντεκα χρόνια παρουσίας στις ασπρόμαυρες ακαδημίες, μετακομίζει στα Βόρεια Προάστια και στην Κηφισιά.

Μέσα από ένα ποστάρισμα στα social media, ο Πολυκράτης αποχαιρέτησε τον Δικέφαλο, το δεύτερο του σπίτι όπως ανέφερε, ζώντας στιγμές που δεν θα ξεχάσει ποτέ.

Αναλυτικά το μήνυμα του 19χρονου:

«Έπειτα από τόσα όμορφα χρόνια, ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσω τον ΠΑΟΚ.

Από την πρώτη μέρα στις ακαδημίες μέχρι σήμερα, αυτός ο σύλλογος ήταν το δεύτερο σπίτι μου. Εδώ μεγάλωσα, εξελίχθηκα ως ποδοσφαιριστής και ως άνθρωπος και έζησα στιγμές που θα με συνοδεύουν για πάντα.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους προπονητές, τους συμπαίκτες μου και το προσωπικό του συλλόγου για την εμπιστοσύνη, τη στήριξη και την αγάπη που μου έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια.

Φεύγω γεμάτος αναμνήσεις, περήφανος που φόρεσα αυτή τη φανέλα και έτοιμος για το επόμενο κεφάλαιο της πορείας μου.

Ο ΠΑΟΚ θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

Σας ευχαριστώ για όλα».