Από την Βαλένθια στην Τενερίφη ο Λόπεζ-Αροστέγκι

Η Τενερίφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι, ο οποίος μετά την αποχώρηση του από την Βαλένθια δεν άργησε να βρει την επόμενη ομάδα του.

Δεν άργησε να βρει την επόμενη ομάδα του ο Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι. Ο Ισπανός γκαρντ αποχώρησε από την Βαλένθια έπειτα από μια πενταετία με τους «πορτοκαλί» και μετακόμισε στην Τενερίφη, η οποία ανακοίνωσε την μεταγραφή του με κάθε επισημότητα.

Την περασμένη σεζόν ταλαιπωρήθηκε από αρκετούς τραυματισμούς με αποτέλεσμα να αγωνιστεί σε μόλις 10 αγώνες με την ομάδα του Μαρτίνεθ.

Η ανακοίνωση της Τενερίφης:

«Νέα προσθήκη στην οικογένεια των «καναρινιών». Η Τενερίφη απέκτησε τον διεθνή Ισπανό, Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι για τις επόμενες δύο σεζόν, με οψιόν για ακόμη μία»

Ο Λόπεθ-Αροστέγκι είχε μέσο όρο 6,4 πόντους και 4,7 ριμπάουντ στην τελευταία σεζόν στο πρωτάθλημα και γνωρίζει πολύ καλά τη Liga Endesa, στην οποία έχει συνολικά 262 συμμετοχές.