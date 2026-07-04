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Από την Βαλένθια στην Τενερίφη ο Λόπεζ-Αροστέγκι

Μπάσκετ
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Η Τενερίφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι, ο οποίος μετά την αποχώρηση του από την Βαλένθια δεν άργησε να βρει την επόμενη ομάδα του.

Δεν άργησε να βρει την επόμενη ομάδα του ο Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι. Ο Ισπανός γκαρντ αποχώρησε από την Βαλένθια έπειτα από μια πενταετία με τους «πορτοκαλί» και μετακόμισε στην Τενερίφη, η οποία ανακοίνωσε την μεταγραφή του με κάθε επισημότητα.

Την περασμένη σεζόν ταλαιπωρήθηκε από αρκετούς τραυματισμούς με αποτέλεσμα να αγωνιστεί σε μόλις 10 αγώνες με την ομάδα του Μαρτίνεθ. 

Η ανακοίνωση της Τενερίφης:

«Νέα προσθήκη στην οικογένεια των «καναρινιών». Η Τενερίφη απέκτησε τον διεθνή Ισπανό, Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι για τις επόμενες δύο σεζόν, με οψιόν για ακόμη μία»

Ο Λόπεθ-Αροστέγκι είχε μέσο όρο 6,4 πόντους και 4,7 ριμπάουντ στην τελευταία σεζόν στο πρωτάθλημα και γνωρίζει πολύ καλά τη Liga Endesa, στην οποία έχει συνολικά 262 συμμετοχές.

Από την Βαλένθια στην Τενερίφη ο Λόπεζ-Αροστέγκι