Από την Βαλένθια στην Τενερίφη ο Λόπεζ-Αροστέγκι

Δεν άργησε να βρει την επόμενη ομάδα του ο Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι. Ο Ισπανός γκαρντ αποχώρησε από την Βαλένθια έπειτα από μια πενταετία με τους «πορτοκαλί» και μετακόμισε στην Τενερίφη, η οποία ανακοίνωσε την μεταγραφή του με κάθε επισημότητα.
Την περασμένη σεζόν ταλαιπωρήθηκε από αρκετούς τραυματισμούς με αποτέλεσμα να αγωνιστεί σε μόλις 10 αγώνες με την ομάδα του Μαρτίνεθ.
Η ανακοίνωση της Τενερίφης:
«Νέα προσθήκη στην οικογένεια των «καναρινιών». Η Τενερίφη απέκτησε τον διεθνή Ισπανό, Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι για τις επόμενες δύο σεζόν, με οψιόν για ακόμη μία»
Ο Λόπεθ-Αροστέγκι είχε μέσο όρο 6,4 πόντους και 4,7 ριμπάουντ στην τελευταία σεζόν στο πρωτάθλημα και γνωρίζει πολύ καλά τη Liga Endesa, στην οποία έχει συνολικά 262 συμμετοχές.
OFICIAL | ¡Nueva incorporación a la familia canarista! ✍️— La Laguna Tenerife (@CB1939Canarias) July 4, 2026
La Laguna Tenerife ficha al internacional español Xabi López-Arostegui ➡️ https://t.co/g8ER3rcqRH
👋 Bienvenido, @Xabi6lopez ‼️💛🖤 pic.twitter.com/xBA1U1CfJN