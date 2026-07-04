«Παρακολουθούν την περίπτωση του Ουίλιαμς οι Λέικερς»

Οι Λος Άντζελες Λέικερς συνεχίζουν να ψάχνουν στην αγορά και φαίνεται πως έχουν «κυκλώσει» το όνομα του Ζάιαρ Ουίλιαμς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς συνεχίζουν τις κινήσεις τους για τη νέα σεζόν και ψάχνουν στην αγορά για έναν αθλητικό wing. Σύμφωνα με τον Μπρετ Σίεγκλ του «ClutchPoints», στην λίστα των «Λιμνανθρώπων» βρίσκεται ο Ζάιαρ Ουίλαιμς.

Ο 25χρονος ταιριάζει στο προφίλ που ψάχνουν οι Λέικερς και προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Με τους Μπρούκλιν Νετς πέρσι είχε 10,2 πόντους, 2,4 ριμπάουντ, 1,1 ασίστ, 1,4 κλεψίματα και 0,4 μπλοκ σε 56 ματς και 22,9 λεπτά στο παρκέ στην κανονική περίοδο.

Θυμίζουμε πως έγινε unrestricted free agent, καθώς οι Νετς δεν ενεργοποίησαν την team-option που είχαν έναντι 6,25 εκατομυρίων δολαρίων.