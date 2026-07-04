«Σε διαπραγματεύσεις με τον Μπιμπέροβιτς οι Μάβερικς - Ζητά περισσότερα ο παίκτης»

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Γιαγίζ Σαμπουντζούογλου, ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς έχει στα χέρια του επίσημη πρόταση από τους Ντάλας Μάβερικς, ωστόσο ο άσος της Φενέρ φέρεται πως ζητά περισσότερα χρήματα.

Αβέβαιο είναι το μέλλον του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς στην Φενέρ. Είναι γνωστό εδώ και μεγάλο διάστημα πως ο Τούρκος άσος επιθυμεί να αγωνιστεί στο «μαγικό» πρωτάθλημα του ΝΒΑ και σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Γιαγίζ Σαμπουντζούογλου, ο διεθνής άσος φόργουορντ έχει στα χέρια του επίσημη πρόταση από τους Μάβερικς.

Να σημειώσουμε πως ούτως ή άλλως η ομάδα του Ντάλας έχει τα δικαιώματα του παίκτη, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασίσει για το που θα συνεχίσει την καριέρα του.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται η πρόταση των Μάβερικς δεν τον καλύπτει οικονομικά και το ρεπορτάζ πό την γειτονική χώρα, αναφέρει ότι η προσφορά των «Μαβς» απέχει πολύ από τις απαιτήσεις του 25χρονου άσου.

Σε περίπτωση που η Φενέρ χάσει τον παίκτη θα βάλει στα ταμεία της δύο εκατομμύρια ευρώ, καθώς αυτή είναι η ρήτρα αποδέσμευσης που έχει θέσει στο συμβόλαιό του παίκτη.