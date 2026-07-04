Αυτά είναι τα ζευγάρια της φάσης των «16» στις γυναίκες

Μετά τις ήττες των Έλενα Ριμπάκινα και Ίγκα Σβιόντεκ, εκτός τέταρτου γύρου στο Wimbledon έμεινε και η περσινή φιναλίστ Αμάντα Ανισιμόβα.

Την σταμάτησε η Μάντισον Κις, που πήρε τον αμερικανικό «εμφύλιο» επικρατώντας με 3-6, 6-2, 6-3 σε 1 ώρα και 40 λεπτά.

Η επόμενη αντίπαλος της περσινής νικήτριας του Australian Open είναι η Λίντα Νόσκοβα, που λύγισε μετά από μεγάλη μάχη τη Σοράνα Κιρστέα με 2-6, 6-3, 7-6(9).

Έτσι, λοιπόν, ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος των γυναικών και τα ζευγάρια που προέκυψαν είναι: Σαμπαλένκα-Οσάκα, Μούχοβα-Κρεϊτσόκοβα, Πεγκούλα-Γιόβιτς, Μπέντσιτς-Γκοφ (5/7), Κρούγκερ-Κόστγιουκ, Παολίνι-Ιάλα, Κις-Νόσκοβα, Μπούζκοβα-Μέρτενς (6/7).