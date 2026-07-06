Σκάζνι στο SDNA: «Χαφ υψηλού επιπέδου ο Καϊρίνεν θα προσφέρει πολλά στην ΑΕΚ»

Ο άλλοτε προπονητής και Sport Director της Σπάρτα Πράγας, Ζντένεκ Σκάζνι, σκιαγραφεί στο SDNA το αγωνιστικό προφίλ του διεθνούς Φινλανδού χαφ και εξηγεί γιατί είναι βέβαιος πως θα προσαρμοστεί άμεσα στην Ένωση.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να προσθέσει τον Κάαν Καϊρίνεν στο ρόστερ της, έχοντας έρθει σε συμφωνία με τη Σπάρτα Πράγας για την απόκτηση του διεθνούς Φινλανδού μέσου.

Και ποιος καλύτερος για να μιλήσει για τον νέο χαφ της Ένωσης από έναν άνθρωπο που γνωρίζει όσο λίγοι τόσο τη Σπάρτα, και διαθέτει εμπειρίες (και) από την ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα.

Ο Ζντένεκ Σκάζνι, πρώην προπονητής και Sport Director της Σπάρτα Πράγας, αλλά και γνώριμος στο ελληνικό κοινό από το πέρασμά του από Παναθηναϊκό και ΟΦΗ, μίλησε στο SDNA για τον Καϊρίνεν, παρουσιάζοντας έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ΑΕΚ.

«Άφηνε τεράστιο κενό όταν έλειπε»

Ο πολύπειρος Τσέχος τεχνικός δεν έκρυψε την εκτίμησή του για τον 27χρονο μέσο.

«Ο Καϊρίνεν υπήρξε ένας πολύ σπουδαίος παίκτης στη Σπάρτα Πράγας. Ένας από τους κορυφαίους σε απόδοση ποδοσφαιριστές της ομάδας. Όταν απουσίαζε από τα παιχνίδια, άφηνε ένα τεράστιο κενό στον χώρο του κέντρου…», τόνισε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας τη σημασία που είχε ο Φινλανδός για το παιχνίδι της τσεχικής ομάδας.

«Ήθελε να φύγει πριν από έναν χρόνο»

Ο Σκάζνι αναφέρθηκε και σε μία άγνωστη πτυχή της υπόθεσης, λέγοντας πως ο Καϊρίνεν είχε εκφράσει την επιθυμία να αποχωρήσει από τη Σπάρτα ήδη από το προηγούμενο καλοκαίρι.

«Γνωρίζω πως ήθελε να φύγει από τη Σπάρτα πριν από έναν χρόνο. Τελικά έμεινε και πραγματοποίησε μία πολύ καλή σεζόν, έχοντας σταθερά υψηλή απόδοση σε όλη τη διάρκειά της».

Παρά το γεγονός ότι η Σπάρτα δεν κατάφερε να διατηρήσει τα σκήπτρα της στην Τσεχία, με τη Σλάβια Πράγας να κατακτά το πρωτάθλημα, ο Καϊρίνεν παρέμεινε, σύμφωνα με τον Σκάζνι, σε πολύ υψηλό επίπεδο.

«Θα προσαρμοστεί αμέσως στην ΑΕΚ»

Όσο για τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του νέου μεταγραφικού αποκτήματος της ΑΕΚ, ο πρώην Sport Director της Σπάρτα ήταν ξεκάθαρος.

«Έχει τη δυνατότητα να οργανώνει το παιχνίδι από την άμυνα και να "ταΐζει" τους συμπαίκτες του με έξυπνες πάσες. Ξέρει να παίρνει τις σωστές θέσεις μέσα στο γήπεδο, ενώ είναι ιδιαίτερα δραστήριος και δημιουργικός. Διαθέτει επίσης πολύ καλά στημένα».

Ο Σκάζνι εμφανίστηκε, τέλος, απόλυτα αισιόδοξος για την προσαρμογή του Φινλανδού στην Ελλάδα και την ΑΕΚ.

«Είμαι σίγουρος πως από την πρώτη στιγμή θα προσαρμοστεί στην ΑΕΚ και θα "κουμπώσει" με τη νέα του ομάδα. Έχει παραστάσεις από υψηλό επίπεδο, έχει ευρωπαϊκή εμπειρία και πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει πολλά».