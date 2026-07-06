Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Ιεράπετρα Λασιθίου

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (06/07) σε αγροτοδασική έκταση στον δήμο Ιεράπετρας Λασιθίου, εξαιτίας της οποίας εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής Μπραμιανά, καλώντας τους να την εκκενώσουν.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και πλέον επιχειρούν για την κατάσβεση 71 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 24 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Εξαιτίας της φωτιάς, μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους, καλώντας τους να εκκενώσουν την περιοχή Μπραμιανά.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μπραμιανά Ιεράπετρας της Περιφερειακής ενότητας Λασιθίου. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μπραμιανά απομακρυνθείτε προς Ιεράπετρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η περιφέρεια της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου βρίσκονται αντιμέτωπες με πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (επίπεδο 4), σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας.

Οι περιοχές που διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι οι εξής, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr): η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος, η Ικαρία, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι.

Πηγή: cnn.gr