Χειροπέδες στον τράπερ Yungkapa για οπλοκατοχή: Το super car των 200.000 ευρώ, το 9άρι πιστόλι και η σύλληψη

Γνωστός τράπερ συνελήφθη μετά από έλεγχο των αστυνομικών της ΟΠΚΕ στο super car των 200.000 ευρώ με το οποίο κυκλοφορούσε στον Ωρωπό, γιατί βρέθηκε να κατέχει ένα γεμάτο πιστόλι, με πέντε σφαίρες των 9 χιλιοστών, ενώ μετά απο έφοδο στο σπίτι του εντοπίστηκαν και κάλυκες πυροβόλου όπλου.

Ο 23χρονος τράπερ με το προσωνύμιο «yungkapa», σύμφωνα με το newsit.gr, συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου (04.06.2026), οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, στη συνέχεια στον ανακριτή κατηγορούμενος για παράβαση του νόμου περί όπλων και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 5.000 ευρώ και τον όρο να δίνει παρόν κάθε πρώτες 3 μέρες του μήνα.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε οτι αγόρασε το 9αρι το πιστόλι απο έναν Αφγανό στην Ομόνοια λέγοντας πως ήταν για τις ανάγκες βίντεο κλιπ.

Ο τράπερ YungKapa

Το super car των 200.000 ευρώ, το 9άρι πιστόλι και η σύλληψη

Το σκηνικό της σύλληψης του τράπερ ξεδιπλώνεται μέσα απο τις σελίδες της δικογραφίας που παρουσίασε το newsit.gr.

Ειδικότερα «Την 17:05 ώρα της 04/07/2026 Αστυνομικοί της ομάδας Ο.Π.Κ.Ε εντόπισαν επί της επαρχιακής οδού Μαλακάσας-Μαρκοπούλου πλησίον του κόμβου Μαρκοπούλου σταθμευμένο το αυτοκίνητο RSQ8Audi χρώματος μαύρο έξωθεν του οποίου βρισκόταν ο ανωτέρω κατηγορούμενος από κοινού με έναν 43χρονο (θείο του τράπερ) και έναν 26χρονο επί της Ε.Ο. Μαρκοπούλου-Καλάμου (πλησίον Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου).

Σε γενόμενο Αστυνομικό έλεγχο εντοπίστηκε στο οδόστρωμα και συγκεκριμένα από την θέση του συνοδηγού ένα πιστόλι διαμετρήματος 9 mm μάρκας GRAND POWER ULTRA και χώρα κατασκευής την Σλοβακία, το οποίο έφερε στον γεμιστήρα πέντε φυσίγγια των 9mm και κανένα στην θαλάμη αυτού.

Σε ερώτηση των αστυνομικών σχετική με τον ιδιοκτήτη του όπλου, ανωτέρω κατηγορούμενος αποδέχθηκε ότι είναι δικό του.

Μετά την προσαγωγή του ανωτέρω κατηγορούμενου στην Υπηρεσία μας διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω όπλο είναι ακαταχώρητο στα συστήματα της ΕΛ.ΑΣ. και συνεπώς άνευ σχετικής αδείας που προβλέπει ο Νόμος.

Αστυνομικοί της Υπηρεσίας μετέβησαν στην κατοικία του κατηγορουμένου όπου παρουσία Δικαστικού Λειτουργού ανευρέθηκαν έξι (6) κάλυκες πυροβόλου όπλου αναγράφοντες στον πυθμένα τους τις ενδείξεις 9X19 TSC. Σύνολο ανευρεθέντων πειστηρίων κατασχέθηκαν νομότυπα και θα αποσταλούν στα εργαστήρια της Δ.Ε.Ε. για εργαστηριακές εξετάσεις».

Ψώνισε το πιστόλι απο έναν Αφγανό στην Ομόνοια – «Ήταν για τις ανάγκες βίντεο κλιπ» είπε ο τράπερ

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, όταν ο τράπερ ρωτήθηκε για το όπλο, απάντησε οτι το αγόρασε απο έναν Αφγανό στην Ομόνοια επισημαίνοντας ότι το ήθελε για να γυρίσει βίντεο κλιπ.

«Ανωτέρω κατηγορούμενος σχετικά εξεταζόμενος ανέφερε ότι το όπλο το προμηθεύτηκε προ ενάμιση έτους από άτομο Αφγανικής καταγωγής στην περιοχή την Ομόνοιας αντί του ποσού των 5.000 ευρώ και το κατείχε παράνομα την προκειμένη χρονική στιγμή όπου συνελήφθη για τους σκοπούς γυρισμάτων video clip.

Σχετικά με τους κάλυκες που ανευρέθηκαν κατά την κατ’ οίκον έρευνα, ο κατηγορούμενος δήλωσε πως τους είχε πάρει ως «ενθύμιο από ένα σκοπευτικό όμιλο».

Η νομική άποψη

Ο δικηγόρος του τράπερ κ. Τέλλος Αγαπηνός επισημαίνει στο newsit.gr: «Το δικηγορικό γραφείο μας εκπροσωπεί διαχρονικά γνωστό καλλιτέχνη της μουσικής σκηνής τραπ στον οποίο σήμερα ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για αδικήματα του Νόμου περί οπλοκατοχής και εκρηκτικών.

Σήμερα διενεργήθηκε ανάκριση απο τον Ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών και με σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος με τους όρους της εμφάνισης στο Αστυνομικό τμήμα της κατοικίας του και της εγγύησης. Ο εντολέας μας θα δικαιωθεί στο ακροατήριο και επιθυμεί δ’ ημών να διατρανώσει την αθωότητα του και την εμπιστοσύνη του στην ελληνική Δικαιοσύνη».

Πηγή: newsit.gr