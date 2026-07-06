ΑΕΚ: Στην Ολλανδία ο Καϊρίνεν - Περνά ιατρικά και υπογράφει

Ο Κάαν Καϊρίνεν βρίσκεται στην Ολλανδία και πλέον η ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην ΑΕΚ να μπαίνει στην τελική ευθεία.

Ο διεθνής Φινλανδός μέσος, αφού περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στη συνέχεια θα υπογράψει, θα ανακοινωθεί και θα τεθεί στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς. Αυτό σημαίνει πως ο Σέρβος τεχνικός θα τον έχει από... day 1 στις υπηρεσίες του, κάτι πολύ σημαντικό καθώς τον θεωρεί παίκτη-κλειδί στα πλάνα του εν όψει της νέας σεζόν. Άλλωστε ο Καϊρίνεν έχει όλο το πακέτο των χαρακτηριστικών που ανζητούσε ο Νίκολιτς.

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ έχει συμφωνήσει σε όλα με την Σπάρτα Πράγας για την αγορά του Κάιρινεν με ένα ποσό κοντά στα 4 εκατ. ευρώ, ενώ ο ίδιος ο παίκτης αναμένεται να υπογράψει 4ετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο.