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Το γαμήλιο πάρτι του Θανάση Αντετοκούνμπο με γεύση από... Άρη Betsson (vid)

Μπάσκετ
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Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο παντρεύτηκε την αγαπημένη του Κάτια και το γαμήλιο πάρτι του ζευγαριού είχε γεύση από... Άρη Betsson, με έντυπωσιακό drone σόου.

Ημέρα χαράς για τον Θανάση Αντετοκούνμπο ήταν η χθεσινή, ο οποίος παντρεύτηκε την αγαπημένη του, Κάτια. Η τελετή έγινε σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, ωστόσο δεν έλειψε το «κιτρινόμαυρο» χρώμα από το γαμήλιο πάρτι που έγινε σε παραθαλάσσια περιοχή. 

Κατά τη διάρκεια του γαμήλιου πάρτι, αργά το βράδυ, ο ουρανός… ντύθηκε στα «κίτρινα» και εμφανίστηκε ένα μήνυμα: «Γίνε Άρης να γουστάρεις». Ένα ιδιαίτερο show από drone, το οποίο και έσπευσε να απαθανατίσει ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης Betsson και να το δημοσιεύσει στον προσωπικό του λογαριασμό.

Άλλωστε είναι γνωστό πως η οικογένεια Αντετοκούνμπο διατηρεί πολύ καλή σχέση με τον Άρη, ενώ και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν αποκλείεται να συνεργαστεί με τους «κιτρινόμαυρους», με το κλίμα να είναι θετικό ανάμεσα στις δυο πλευρές. 

Το γαμήλιο πάρτι του Θανάση Αντετοκούνμπο με γεύση από... Άρη Betsson (vid)