Το γαμήλιο πάρτι του Θανάση Αντετοκούνμπο με γεύση από... Άρη Betsson (vid)

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο παντρεύτηκε την αγαπημένη του Κάτια και το γαμήλιο πάρτι του ζευγαριού είχε γεύση από... Άρη Betsson, με έντυπωσιακό drone σόου.

Ημέρα χαράς για τον Θανάση Αντετοκούνμπο ήταν η χθεσινή, ο οποίος παντρεύτηκε την αγαπημένη του, Κάτια. Η τελετή έγινε σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, ωστόσο δεν έλειψε το «κιτρινόμαυρο» χρώμα από το γαμήλιο πάρτι που έγινε σε παραθαλάσσια περιοχή.

Κατά τη διάρκεια του γαμήλιου πάρτι, αργά το βράδυ, ο ουρανός… ντύθηκε στα «κίτρινα» και εμφανίστηκε ένα μήνυμα: «Γίνε Άρης να γουστάρεις». Ένα ιδιαίτερο show από drone, το οποίο και έσπευσε να απαθανατίσει ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης Betsson και να το δημοσιεύσει στον προσωπικό του λογαριασμό.

Άλλωστε είναι γνωστό πως η οικογένεια Αντετοκούνμπο διατηρεί πολύ καλή σχέση με τον Άρη, ενώ και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν αποκλείεται να συνεργαστεί με τους «κιτρινόμαυρους», με το κλίμα να είναι θετικό ανάμεσα στις δυο πλευρές.