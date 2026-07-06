Τρίτη μεσημέρι στην Αθήνα ο Μπάντιο, ολοκληρώνεται και τυπικά το deal με τον Παναθηναϊκό

Ο Μπράνκου Μπάντιο φτάνει το μεσημέρι της Τρίτης (7/7) στην Αθήνα για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό Aktor.

Ώρες Μπάντιο στο «τριφύλλι», καθώς η ανακοίνωση του deal πλησιάζει.

Ο Παναθηναϊκός Aktor έχει φτάσει εδώ και μέρες σε πλήρη συμφωνία με τον παίκτη - αποκάλυψη της Βαλένθια και την Τρίτη (7/7) αναμένεται να ολοκληρωθεί και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του.

Ο Σενεγαλέζος γκαρντ αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα το μεσημέρι, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ακολούθως, θα επισημοποιηθεί και με τη... βούλα η μετακίνησή του στο "Telekom Center" και ο Μπάντιο θα μπει στο ρόστερ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.