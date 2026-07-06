Η ΕΟΚ «μπλόκαρε» τα σχόλια των φιλάθλων στη δήλωση Λιόλιου!

Όσο οι «ελεγχόμενες» γνώμες παλεύουν να μετριάσουν το απόλυτο κάζο, η Ομοσπονδία δεν επιτρέπει να φανεί η πραγματική άποψη των φιλάθλων για τον πρόεδρό της.

Όταν φτάνεις στο σημείο να φοβάσαι την άποψη των φιλάθλων, τότε έχεις αποτύχει παταγωδώς. Βαγγέλη Λιόλιο, δεν θα έκανες κανένα παιδί να κλαίει. Θα μεγάλωνες την Εθνική ομάδα. Αντ’ αυτού, το σύστημα που δημιούργησες, καθορίζει μέχρι και σχολικά πρωταθλήματα.

Διαιτησία, σκοτεινές διαδικασίες σε θέματα όπως wild card για την Elite League, μηνύματα που αποδεικνύουν πως ασκείς διοίκηση στον Προμηθέα, εκδικητικότητα, μένος εναντίον όσων σου ασκούν κριτική. Ο φίλαθλος δεν είναι χαζός. Ξέρει. Βλέπει. Αντιλαμβάνεται πλήρως τι συμβαίνει και ποιος είναι ο ρόλος σου.

Η Εθνική είναι μια ακόμη σταγόνα σε ένα ήδη ξεχειλισμένο ποτήρι, χαμένης υπομονής και οργής. Γιατί το μπάσκετ ανεβαίνει σε συλλογικό επίπεδο, με τις επενδύσεις ιδιωτών. Για να έρχεσαι εσύ να βάζεις… βόμβες στα θεμέλια του υγιούς ανταγωνισμού. Σαν κανονικός εφιάλτης του σπορ.

Μοναδική σανίδα σωτηρίας που σου απέμεινε, η σιωπή ή οι… γνώμες, όσων είναι υπέρ σου. Όσων τα συμφέροντα συμβαδίζουν με τα δικά σου. Μόνο αυτοί απέμειναν για να σώσουν κάτι. Σε μια κατάσταση που δεν έχει γυρισμό. Τουλάχιστον στη συνείδηση του κόσμου.

Αυτό το ξέρουν καλά στην ΕΟΚ. Το γνωρίζει ο Λιόλιος και το σύνολο του συστήματος. Μετά την ιστορική ντροπή της Εθνικής ομάδας και τις ήττες από Ρουμανία-Πορτογαλία, εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Με γραπτή δήλωση. Χωρίς φυσικά να καθίσει κάπου που δεν θα «δουλευτεί» το τι θα βγει προς τα έξω. Χωρίς να ακούσει κανονικές ερωτήσεις για την κατάσταση στο μπάσκετ, για τις δικές του πράξεις, για τα θέματα που «καίνε» το άθλημα. Αυτή η διαδικασία θα είχε ένα κακό: Θα έπρεπε να απαντήσει και να το κάνει γρήγορα, όχι αφού πρώτα συσκεφθεί με ειδικούς, επικοινωνιολόγους, νομικούς κτλ.

Ακόμη κι έτσι όμως, η γραπτή δήλωση ήταν το λιγότερο ενδεικτική του τι σκέφτεται ο κόσμος για τον Βαγγέλη Λιόλιο. Πώς αποδεικνύεται; Μα απ’ την επιλογή της ΕΟΚ να «κλειδώσει» τα σχόλια. Να μην επιτρέψει στους φιλάθλους να εκφράσουν τις απόψεις τους, προς τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας.

Η δήλωση ανέβηκε στο facebook (αποφεύχθηκαν οι άλλες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης) και δεν δίνεται το δικαίωμα στους φιλάθλους να σχολιάσουν. «Ο χρήστης Hellenic BasketBall Federation περιόρισε ποιοι μπορούν να σχολιάζουν αυτή τη δημοσίευση», αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα της ιστοσελίδας.

Γιατί άραγε; Τι έχει να φοβηθεί ο… καθαρός ουρανός, Βαγγέλης Λιόλιος; Την απλή άποψη του κόσμου; Των φιλάθλων που τα παιδιά τους δε θα κλαίνε; Αυτές οι πρακτικές γυρίζουν την κοινωνία πολλά χρόνια πίσω. Όχι απλά το μπάσκετ, το οποίο έτσι κι αλλιώς φυτοζωεί στα «χέρια» του συστήματος.

Πάντως ακόμη κι έτσι, οι αντιδράσεις μέσω εικονιδίων είναι ενδεικτικές. Η πλειοψηφία αυτών, είναι τα εικονίδια του γέλιου και της οργής. Κοινώς, τη δήλωση του Βαγγέλη Λιόλιου και τον ίδιο προσωπικά, οι φίλαθλοι τον θεωρούν γελοίο και εξοργιστικό. Το κριτήριο του κόσμου…