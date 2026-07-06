Νίκαια: «Άρχισα και τον χτύπαγα για να φύγει» λέει η υπάλληλος ζαχαροπλαστείου που έδιωξε τον ληστή με σφουγγαρίστρα

«Κατάλαβα φυσικά ότι το όπλο είναι ψεύτικο από τον κρότο που έκανε. Βγήκα από τα ψυγεία και άρχισα και τον χτύπαγα πάνω στο ταμείο με τη σφουγγαρίστρα για να σηκωθεί να φύγει. Καθαρά από αντίδραση και φόβο» είπε η υπάλληλος του ζαχαροπλαστείου στη Νίκαια.

Οι κάμερες ασφαλείας του ζαχαροπλαστείου στη Νίκαια κατέγραψαν τη μάχη που έδωσε η υπάλληλος με τον ληστή που μπήκε στο κατάστημα που εργαζόταν και το ρίσκο που πήρε η ίδια να παλέψει μαζί του κρατώντας σφουγγαρίστρα, όταν κατάλαβε πως το όπλο που κρατούσε ήταν ψεύτικο.

Η γυναίκα περιέγραψε στο Live News τα όσα έζησε και μάλιστα όχι για πρώτη φορά. Αφού όπως εξηγεί, το συγκεκριμένο κατάστημα στη Νίκαια έχει μπει στο στόχαστρο άλλες 21 φορές.

«Πήρε χρήματα γιατί είχε ανοίξει το ταμείο. Δηλαδή και στο βίντεο φαίνεται ότι έχει ανοίξει το ταμείο. Και εκείνη τη στιγμή που το έχει ανοίξει και αρπάζει τα χαρτονομίσματα μέσα από το ταμείο, εκείνη είναι η ώρα πιάνω εγώ τη σφουγγαρίστρα και τον χτυπάω στα χέρια.

Πήρε χαρτονομίσματα, τώρα το ποσό δεν μπορώ να το προσδιορίσω γιατί εμείς δεν μετράμε λεφτά. Τα μαζεύουμε, στο τέλος της βάρδιας γίνεται καταμέτρηση. Ο υπεύθυνος γνωρίζει που έκανε καταμέτρηση τι ποσό ήταν», είπε η γυναίκα.

Το χρονικό

Όλα ξεκινούν στις 22:42 χθες το βράδυ. Ο δράστης φοράει καπέλο και μάσκα για να κρύψει τα χαρακτηριστικά του και γάντια στα χέρια. Κρατάει όπλο με το δεξί του χέρι και απειλεί την υπάλληλο που σφουγγαρίζει.

«Φτάνω στο ταμείο και είμαι έτοιμη να ανοίξω το ταμείο. Γυρνάει το κεφάλι του προς την πόρτα, την εξώπορτά μας, μήπως και καλά έμπαινε κάποιος μέσα. Και εκείνη τη στιγμή, γιατί δίπλα από το ταμείο έχουμε κουμπί πανικού, πάτησα το κουμπί πανικού, άρχισε να χτυπάει ο συναγερμός. Και κρύφτηκα πίσω από τις βιτρίνες με τα γλυκά, που είναι ακριβώς δίπλα από το ταμείο. Και εκεί ήταν που άρχισε και πυροβόλησε τρεις φορές», περιέγραψε η υπάλληλος.

Εκείνος έδειξε με το όπλο το ταμείο και ζήτησε από την υπάλληλο να το ανοίξει. Η γυναίκα προσπάθησε να κερδίσει χρόνο και να πατήσει τον συναγερμό. Ο δράστης τότε πάτησε στη σκανδάλη, αλλά ο ήχος που ακούστηκε ευτυχώς δεν αντιστοιχεί σε αληθινό όπλο.

«Από τον ήχο δηλαδή του πυροβολισμού έκανε ‘πατ-πατ’, δηλαδή ήταν αυτά που παίρνουμε στο πανηγύρι, έτσι; Κατάλαβα ότι δεν είναι αληθινό το όπλο. Και είχα δει, κιόλας είχα βγάλει το συμπέρασμα ότι είναι μεγάλος σε ηλικία, και έτσι πήρα το θάρρος, βγήκα από τα ψυγεία και κατευθύνθηκα προς το ταμείο. Μπροστά στο ταμείο για καλή μου τύχη είχα αφήσει τη σφουγγαρίστρα που σφουγγάριζα. Και άρχισα και τον χτύπαγα πάνω στο ταμείο με τη σφουγγαρίστρα για να σηκωθεί να φύγει. Καθαρά από αντίδραση και φόβο, έτσι;», είπε στη συνέχεια η γυναίκα.

Στα τελευταία δευτερόλεπτα του βίντεο ο δράστης άνοιξε την ταμειακή και άρπαξε τα χαρτονομίσματα. Η υπάλληλος, όπως κατέγραψαν οι κάμερες του ζαχαροπλαστείου, προσπαθούσε να τον απομακρύνει με τη σφουγγαρίστρα που κρατούσε.

«Δεν θα έβγαινα ποτέ πίσω από τα ψυγεία, θα τον άφηνα να κάνει ό,τι θέλει για να φύγει. Έτσι; Κατάλαβα φυσικά ότι το όπλο είναι ψεύτικο από τον κρότο που έκανε. Και βγήκα έξω. Φυσικά και μετά ήρθε η Ασφάλεια που τους είπα ότι πυροβόλησε τρεις φορές, μπήκαν τα παιδιά, ψάξανε, δεν βρήκαν κάλυκες. Μου λέει “ψεύτικο ήταν όντως”». Ναι του λέω, γιατί κι εγώ δεν γνωρίζω από όπλα και τέτοια, αλλά σίγουρα κάνει άλλο κρότο ένας πραγματικός πυροβολισμός. Αυτό έκανε “πατ-πατ”, φάνηκε ότι ήταν ψεύτικο με την πρώτη όψη, αλλά δεν μπορείς να γνωρίζεις», συμπλήρωσε.

Στο στόχαστρο ληστών 21 φορές το ζαχαροπλαστείο

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του ζαχαροπλαστείου, τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί 21 ληστείες στο κατάστημά του. Την Πρωτοχρονιά, η ίδια υπάλληλος και μια συνάδελφός της, έζησαν στιγμές τρόμου.

Πριν το χθεσινοβραδινό χτύπημα, είχε σημειωθεί ληστεία στο συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο τον περασμένο Μάρτιο. «Δεν είναι ο ίδιος δράστης γιατί απ’ ό,τι είπε η κοπέλα που ήταν στο πρώτο συμβάν, ήταν νεαρός, ψηλός και νεαρής ηλικίας. Ο άνθρωπος αυτός, εγώ χθες που είδα, φαινόταν δηλαδή να ήταν 58. Δηλαδή ήταν μεγάλος σε ηλικία. Και από το βάδισμά του κιόλας, άμα δεις στο βίντεο, όταν έφευγε το τρέξιμό του, φαίνεται ότι είναι μεγάλος», είπε ο ίδιος στο Live News.

Παρά τις επενδύσεις για συστήματα ασφαλείας, οι υπεύθυνοι βλέπουν τη δράση κουκουλοφόρων να συνεχίζεται. Δηλώνουν απροστάτευτοι και ζητούν ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας στην περιοχή.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τη διαδρομή που ακολούθησε ο δράστης κατά τη διαφυγή του στους γύρω δρόμους της Νίκαιας, αναζητώντας επιπλέον υλικό από κάμερες της περιοχής ή μαρτυρίες περαστικών.

Πηγή: newsit.gr