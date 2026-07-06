Βαρύς ο πέλεκυς του Αθλητικού Δικαστή: -2 βαθμοί σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, τιμωρίες για Τζόουνς και Ναν

Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς του Αθλητικού Δικαστή μετά το επεισόδιο του Ταϊρίκ Τζόουνς με τον Κέντρικ Ναν στον 5ο τελικό της GBL.

Βαριές τιμωρίες από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, που εξέτασε το επεισόδιο του Ταϊρίκ Τζόουνς με τον Κέντρικ Ναν κατά τη διάρκεια του 5ου τελικού της GBL, αλλά και όσα ακολούθησαν στη φυσούνα και δυσφήμησαν το άθλημα.

Για την ακρίβεια, ο Αμερικανός σέντερ των Πειραιωτών τιμωρήθηκε με 7 αγωνιστικές, ενώ ο γκαρντ του «τριφυλλιού» με 2 αγωνιστικές. Κι αυτό γιατί ο Ναν τιμωρήθηκε μόνο για όσα έγιναν μέσα στο γήπεδο, ενώ ο Τζόουνς και για απόπειρα βιαιοπραγίας.

Από εκεί και πέρα, τόσο οι «ερυθρόλευκοι» όσο και οι «πράσινοι» θα ξεκινήσουν το νέο πρωτάθλημα με -2 βαθμούς. Παράλληλα, η κάθε ΚΑΕ καλείται να πληρώσει πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ.

Τέλος, οι Ματίας Λεσόρ και Τζέριαν Γκραντ απαλλάχθηκαν οριστικά.

Αναλυτικά οι αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή:

130/6.07.2026 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1. Επιβάλλεται στον Kendrick Nunn, καλαθοσφαιριστή της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), για το πειθαρχικό παράπτωμα της υβριστικής συμπεριφοράς (έργω εξύβριση) προς αντίπαλο αθλητή, ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€), κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 13.06.2026. 2. Απαλλάσσονται 1) ο Mathias Lessort, καλαθοσφαιριστής της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), και 2) ο Jerian Grant καλαθοσφαιριστής της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για πράξεις που συνιστούν δυσφήμιση του αθλήματος, κατά τον ίδιο ως άνω αγώνα. 3. Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), 1) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ για την υπό στοιχείο 1 πράξη του αθλητή της, που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος, και 2) αφαίρεση δύο (2) βαθμών και χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατόν χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, για πρόκληση επεισοδίων από τους αθλητές, τους παράγοντες και τα λοιπά μέλης αυτής, που συνιστά επίσης δυσφήμιση του αθλήματος.