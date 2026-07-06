Δύο εταιρείες «κολοσσοί» στο πλευρό του Αγγελόπουλου στην ΑΕΚ

Η ΕΕΑ ενέκρινε την είσοδο δύο διεθνών επενδυτικών κολοσσών στο μετοχικό σχήμα της ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ έχει κάνει ξεκάθαρο πως θέλει να γίνει πρωταγωνίστρια στην επόμενη μέρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ και η έγκριση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για την μεταβίβαση μετοχών σε δύο εταιρείες «κολοσσούς» είναι ένα μεγάλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Πιο συγκεκριμένα, η BLU ACQUARIO PRIMA S.P.A πήρε μετοχές και πρόκειται για εταιρεία συμφερόντων της ιταλικής De Agostini. Ακόμη, η KOJIMA LTD ανήκει στον όμιλο ΙΟΝ Group και ανήκει στον δισεκατομμυριούχο Αντρέα Πινιατάρο. Σημειώνεται πως η πρώτη έχει το 10,01% και η δεύτερη το 10% των μετοχών.