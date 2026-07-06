Έβαλε… φωτιά ο Γιάννης: «Μου αρέσει να βλέπω τον Λεμπρόν» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβαλε… φωτιά στις φήμες που θέλουν τον Λεμπρόν Τζέιμς να επιστρέφει στους Μαϊάμι Χιτ.

Το μέλλον του Λεμπρόν Τζέιμς παραμένει αβέβαιο, με τον «Βασιλιά» να είναι free agent μετά την αποχώρησή του από τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Φυσικά, όλες οι ομάδες του ΝΒΑ θα ήθελαν να τον κάνουν δικό τους και πριν από λίγες μέρες ο Ριτς Πολ παρουσίασε τους πιο πιθανούς προορισμούς για τον πελάτη του. Μέσα σε αυτούς ήταν και οι Μαϊάμι Χιτ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ήδη γίνει trade στην ομάδα και έβαλε… φωτιά στις φήμες για την επιστροφή του «23». Πιο συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια ενός stream ρωτήθηκε για τον ποιον θεωρεί GOAT και απάντησε χαρακτηριστικά: «Ο παίκτης που μου αρέσει πολύ να βλέπω είναι ο Λεμπρόν Τζέιμς. Μου αρέσει να τον παρακολουθώ».

Στην συνέχεια, ο streamer Neon ανέφερε πως ο Τζέιμς είναι ελεύθερος, με τον Γιάννη να λέει: «Έεει» και να αλλάζει θέμα στην κουβέντα.

Δείτε το βίντεο: