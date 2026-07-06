Δήμος Ντικούδης: Υπεύθυνος Εθνικών ομάδων ή μήπως «γλάστρα»;

Η ιδιότητα του λέει πως είναι «αντιπρόεδρος της ΕΟΚ» και «υπεύθυνος εθνικών ομάδων». Το λαλίστατο εργαλείο του «συστήματος» Λιόλιου, έχασε τη μιλιά του εσχάτως. Θέλει «πότισμα» για να δώσει μια απάντηση ή λίγη ευθιξία αρκεί;

Το μέγεθος της κατάντιας του ελληνικού μπάσκετ σε εθνικό επίπεδο, χρειάζεται τον κατάλληλο καταμερισμό ευθυνών. Δεν χωρούν γενικότητες και σε καμία περίπτωση δεν «αθωώνεται» κανείς. Ειδικά όταν βάζει… πλάτη σε ένα «σύστημα» που «τρώει» τις σάρκες της επίσημης αγαπημένης.

Κάθε «σύστημα» για να λειτουργήσει, δεν χρειάζεται μόνο τον επικεφαλής. Απαιτούνται και τα κατάλληλα «εργαλεία». Πολυτελή ρόλο ανάμεσά τους, έχει ο Δήμος Ντικούδης. Εδώ, δεν χωρά ο προσδιορισμός «παλαίμαχος» για να «μαλακώσει» τις ευθύνες. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα λέει ο λαός μας και ξέρει καλύτερα απ’ τον καθένα. Όσο κι αν δεν βολεύει αυτό, τον ίδιο τον Ντικούδη.

Μιλάμε για τον αντιπρόεδρο της ΕΟΚ του Βαγγέλη Λιόλιου. Τον αντιπρόεδρο του «συστήματος» που διοικεί το μπάσκετ. Η ευθύνη του μεγαλώνει ακόμη περισσότερο, καθώς είναι και «υπεύθυνος εθνικών ομάδων». Δεν χρειάζεται περαιτέρω εξήγηση. Είναι υπεύθυνος για αυτό που συμβαίνει στη γαλανόλευκη. Σε όλα τα κλιμάκια, σε κάθε τομέα. Από την ανύπαρκτη ανάπτυξη ταλέντων, μέχρι τους παίκτες με χαρισμένα διαβατήρια που εμφανίζονται με κιμονό ενώ η Εθνική ανδρών «ματώνει» κόντρα στην Πορτογαλία.

Ο Βασίλης Σπανούλης ξέσπασε μετά το ματς. Οι δικές του ευθύνες, γνωστές και ξεκάθαρες. Εκείνες του πρώην συμπαίκτη του στην Εθνική, δεν αναφέρθηκαν ποτέ άμεσα. Έμμεσα όμως, τα… βέλη πήγαιναν και προς αυτόν σε μεγάλο βαθμό. Ο Ντικούδης είναι ο συνδετικός κρίκος του «συστήματος» Λιόλιου με τον Σπανούλη. Ο Ντικούδης είναι υπεύθυνος. Ο Ντικούδης ήταν εκείνος που… ήπιε το αμίλητο νερό, την ώρα που ο κόουτς της Εθνικής φώναζε πως δεν μπορεί να παίρνει διαρκώς πάνω του την ευθύνη.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΟΚ και υπεύθυνος εθνικών ομάδων, δεν είναι δυνατόν εδώ και τόσο καιρό να μην εντοπίζει κανένα πρόβλημα. Δεν μπορεί να παίζει απλά το ρόλο του… «εργαλείου πολυτελείας» στο «σύστημα» Λιόλιου, παριστάνοντας τη «γλάστρα» στα ζητήματα που ανήκουν στον τομέα ευθύνης του. Ούτε τον σώνει σε αυτό, το γεγονός πως έπαιρνε ριμπάουντ ως παίκτης της ΤΣΣΚΑ κάποτε.

Στο πρόσφατο παρελθόν, έχει δείξει πως όταν… «ποτιστεί», είναι ιδιαίτερα ενεργός και αυστηρός. Ειδικά όταν πρόκειται για ζητήματα υπεράσπισης του Λιόλιου και του «συστήματος» που υπηρετεί. «Φωτιά» παίρνει το facebook. Την ίδια ώρα, κάτω απ’ τη μύτη του καταστρέφεται ο τομέας ευθύνης του. Ο ρόλος που καταλαμβάνει και το παρελθόν του, έπρεπε να τον κάνει δέκα φορές περισσότερο προσεκτικό. Από ευθιξία και μόνο. Αλλά όπως αποδεικνύεται, ποιος την έχασε για να τη βρει ο Ντικούδης;

Τώρα είναι η ώρα Δήμο. Τώρα είναι η στιγμή να σεβαστείς – επιτέλους – τα «17 χρόνια επαγγελματικής καριέρας και 5 χρόνια εκλεγμένο μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας», όπως ανέφερες πριν κάποιους μήνες για τον εαυτό σου. Εσύ τι επιλέγεις την πιο κρίσιμη στιγμή για τον τομέα ευθύνης σου; Να κάνεις το… «φυτό εσωτερικού χώρου»; Κι αυτό τα λέει όλα.

Αλλάζοντας λιγάκι ένα σχόλιο που είχες κάνει, ίσως αντιληφθείς πόσο εσύ ο ίδιος υποβάθμισες το παρελθόν σου. Για να γίνεις ένα άβουλο πλάσμα στα δύσκολα, ανήμπορο και – ίσως – ανίκανο να βοηθήσει την Εθνική ομάδα. Χάνοντας κάθε ίχνος ευθιξίας για να υπηρετήσεις το ρόλο του… «εργαλείου». Συνυπογράφοντας την μεγάλη ευθύνη σου για την κατρακύλα που βιώνει η γαλανόλευκη, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του «συστήματος» που σε έκανε αυτό που τώρα είσαι.

«Όταν δεν μπορείς να βοηθήσεις πλέον και είσαι κοντά στον εξευτελιστικό αποκλεισμό μιας Εθνικής με ένδοξη ιστορία, πρέπει να βρεις άλλους τρόπους να μείνεις στο επίκεντρο. Κοίτα στον γ@.......ο καθρέφτη».