Μπακς για Γιάννη: «Διαχρονική και ανεκτίμητη η επίδρασή του - Απίστευτα ευγνώμονες για τα όσα προσέφερε»

Οι Μιλγουόκι Μπακς ευχαρίστησαν στον Γιάννη Αντετοκούνμπο για τα όσα προσέφερε στον οργανισμό σε αυτά τα 13 χρόνια κοινής πορείας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά από 13 χρόνια ως «Ελάφι» θα αποτελέσει παρελθόν από τους Μιλγουόκι Μπακς, αφού θα συνεχίσει την καριέρα του στους Μαϊάμι Χιτ.

Ο «Greek Freak» είπε το δικό του «αντίο» στον οργανισμό και λίγο αργότερα οι ιδιοκτήτες της ομάδας και ο General Manager αποχαιρέτησαν τον Έλληνα αστέρα.

Αναλυτικά το «αντίο» των Ουές Έντενς, Ντι Χασλάμ και Τζέιμι Ντίναν:

«Από την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος μέχρι τη μεταμόρφωση ολόκληρου του οργανισμού μας, η επίδραση του Γιάννη στους Μιλγουόκι Μπακς είναι διαχρονική και ανεκτίμητη. Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες για αυτή τη μοναδική και ιστορική κοινή πορεία.

Για 13 σεζόν, ο Γιάννης έδωσε τα πάντα για αυτόν τον οργανισμό και ενέπνευσε την πόλη μας με την ακούραστη θέλησή του, την ταπεινότητά του και την καρδιά του. Εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο, ενώ παράλληλα έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της κοινότητας του Μιλγουόκι. Πάνω απ' όλα, εκπροσώπησε αυτόν τον οργανισμό με αυθεντικότητα, ήθος και βαθιά αφοσίωση στους ανθρώπους του Μιλγουόκι.

Οι αξέχαστες στιγμές που χάρισε στο παρκέ, αλλά και η επιρροή του πέρα από το παιχνίδι, καθόρισαν μια ολόκληρη εποχή για τους Μπακς και ανέδειξαν τον οργανισμό μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Λίγοι παίκτες έχουν αφήσει τόσο βαθύ αποτύπωμα σε μια ομάδα, μια πόλη και μια ολόκληρη γενιά φιλάθλων.

Παρότι αυτό το κεφάλαιο έφτασε στο τέλος του, η κληρονομιά του Γιάννη στο Μιλγουόκι είναι πλέον διασφαλισμένη. Θα είναι πάντα παρούσα — στην οροφή του γηπέδου, στην κοινότητά μας και στις αμέτρητες ζωές που ενέπνευσε. Για πάντα ένας Μπακ».

Ο GM προσέθσε: «Από τη στιγμή που τον επιλέξαμε στο Draft του 2013, ο Γιάννης μεταμόρφωσε τους Μιλγουόκι Μπακς σε κάθε επίπεδο — μέσα στο παρκέ, στα αποδυτήρια και σε ολόκληρη την κοινότητα. Μέσα σε 13 σεζόν εξελίχθηκε σε έναν εξαιρετικό ηγέτη, συμπαίκτη και εκπρόσωπο αυτής της πόλης, καθώς και σε έναν από τους παίκτες που σημάδεψαν τη γενιά τους. Τα πρότυπα που έθεσε θα συνεχίσουν να καθοδηγούν τον οργανισμό μας.

Αυτή ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη απόφαση, που ελήφθη με γνώμονα το καλύτερο δυνατό μέλλον τόσο για τους Μπακς όσο και για τον Γιάννη. Σε προσωπικό επίπεδο, ο Γιάννης κι εγώ μοιραστήκαμε ολόκληρη αυτή τη διαδρομή και υπήρξε ένας εξαιρετικός συνεργάτης, φίλος και πηγή έμπνευσης. Όλοι στους Μπακς επηρεαστήκαμε βαθιά από την παρουσία και την επιρροή του και του είμαστε ευγνώμονες, όπως και στην οικογένειά του, για όλα όσα πρόσφεραν. Τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο μέλλον και ανυπομονούμε να τους ξαναδούμε σύντομα.

Αυτή η μετάβαση σημαίνει επίσης ότι αποχαιρετούμε έναν ακόμη παίκτη που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο σε μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία των Μπακς. Από την πρώτη στιγμή που ο Μπόμπι ήρθε στην ομάδα, αγκάλιασε πλήρως το τι σημαίνει να είσαι Μπακ και γρήγορα έγινε ένας από τους αγαπημένους των φιλάθλων χάρη στο πάθος του, την αγωνιστικότητά του και την αφοσίωσή του στη νίκη. Ο Μπόμπι είχε καθοριστική συμβολή στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021 και η παρουσία του σε εκείνη την ιστορική πορεία στα playoffs θα αποτελεί για πάντα μέρος της ιστορίας των Μπακς.

Πέρα από όσα πρόσφερε στο παρκέ, ο Μπόμπι δημιούργησε αυθεντικούς δεσμούς με την κοινότητα του Μιλγουόκι, επένδυσε χρόνο και πόρους στην πόλη και την έκανε σπίτι του. Η σχέση που ανέπτυξε με τους φιλάθλους ήταν ξεχωριστή και τα συνθήματα “Μπό-μπι! Μπό-μπι!” που αντηχούσαν στο Fiserv Forum έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της δικής του κληρονομιάς.

Ευχαριστούμε τον Μπόμπι για όλα όσα πρόσφερε σε αυτόν τον οργανισμό και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία και ευτυχία στο μέλλον».