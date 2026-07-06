Nέος πρόεδρος του ΑΣ ΠΑΟΚ ο Νίκος Παρασκευόπουλος!

Ο Νίκος Παρασκευόπουλος αναλαμβάνει ως ο νέος πρόεδρος του ΑΣ ΠΑΟΚ, μετά την παραίτηση του Άλκη Ησαϊάδη!

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Σ. ΠΑΟΚ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, επικυρώθηκε η παραίτηση του Άλκη Ησαϊάδη από την προεδρία του Συλλόγου. Η αποχώρησή του έγινε αποδεκτή, καθώς ο ίδιος επικαλέστηκε αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις που δεν του επιτρέπουν να συνεχίσει στα καθήκοντά του.

Τη θέση του νέου προέδρου αναλαμβάνει ο Νίκος Παρασκευόπουλος, ο οποίος εξελέγη με ευρεία πλειοψηφία, συγκεντρώνοντας 14 θετικές ψήφους έναντι μίας αρνητικής.

Ο νέος πρόεδρος διαθέτει πολυετή παρουσία στον Α.Σ. ΠΑΟΚ.

Μέχρι πρόσφατα κατείχε τη θέση του εφόρου του τμήματος κολύμβησης, ενώ στο παρελθόν διακρίθηκε ως αθλητής του συλλόγου και της Εθνικής Ελλάδας στην κολύμβηση.

Από το 2010 συμμετέχει ενεργά στη διοικητική λειτουργία του τμήματος, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την πορεία του.