Επίσημο: Στους Σίξερς ο Τζέιλεν Μπράουν (pic)

Ακόμα μία «βόμβα» στο ΝΒΑ έγινε επίσημη, με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς να ανακοινώνουν την απόκτηση του Τζέιλεν Μπράουν.

Μετά το trade που έστειλε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ, ακόμα μία «βόμβα»… έσκασε στο ΝΒΑ. Αυτή την φορά, οι Φιλαδέλφεια Σίξερς ανακοίνωσαν την απόκτηση του Τζέιλεν Μπράουν. Ο οργανισμός τον ανακοίνωσε με ένα λιτό μήνυμα, γράφοντας στα social media: «ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ. Καλώς ήρθες στην Φιλαδέλφεια».

Από την πλευρά τους, οι Μπόστον Σέλτικς τον αποχαιρέτησαν απαριθμώντας τα κατορθώματά του και τονίζοντας πως είναι από τους κορυφαίους στην ιστορία της ομάδας.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«5χ All-Star, 2x All-NBA Second Team, MVP τελικών περιφέρειας και τελικών, πρωταθλητής.

Η επίδρασή σου που είχες τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ θα είναι για πάντα αισθητή από την πόλη της Βοστώνης και τους οπαδούς των Σέλτικς παντού.

Ευχαριστούμε έναν από τους κορυφαίους παίκτες των Σέλτικς όλων των εποχών, τον Τζέιλεν Μπράουν».