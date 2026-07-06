Το παραμύθι συνεχίζεται για τον Φέρι!

Τρελαίνει το Λονδίνο ο Άρθουρ Φέρι: νίκησε στα πέντε σετ τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και πέρασε στον πρώτο major προημιτελικό της καριέρας του! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ.

Στη μάχη των... wild cards του Wimbledon, ο 23χρονος Βρετανός (Νο.114) λύγισε τον 36χρονο Βούλγαρο (Νο.146) με 7-5, 3-6, 4-6, 6-4, 7-6(7) σε 3 ώρες και 55 λεπτά και θα μονομαχήσει για μια θέση στα ημιτελικά με τον Φλάβιο Κομπόλι, τον οποίο είχε νικήσει φέτος στον πρώτο γύρο του Australian Open!

Γεννημένος στη Γαλλία από Γάλλους γονείς και έχοντας μεγαλώσει... πέντε λεπτά μακριά από το Wimbledon, o μικρόσωμος τενίστας ζει το απόλυτο όνειρο!

Και από εκεί που δεν το περίμενε κανείς μετά τις αποσύρσεις των Τζακ Ντρέιπερ και Έμα Ραντουκάνου, η Μεγάλη Βρετανία έχει παίκτη στην οκτάδα και την Τετάρτη αναμένεται... πανικός στο Centre Court.

THE FERY-TALE RUN CONTINUES 💫



Arthur Fery defeats Dimitrov in five sets and is through to the Wimbledon QF 🇬🇧#Wimbledon pic.twitter.com/vE4WI5Abma — Roland-Garros (@rolandgarros) July 6, 2026

Ήταν, πάντως, μια χαμένη ευκαιρία για τον Ντιμιτρόφ, που φαινόταν να έχει τον απόλυτο έλεγχο μετά την κατάκτηση του τρίτου σετ. Κατάφερε, μάλιστα, δύο φορές να πάρει προβάδισμα με μπρέικ στο τέταρτο, όμως ο Φέρι έμεινε όρθιος, έβαλε τον κόσμο στο παιχνίδι και κατέκτησε... ανέλπιστα το σετ με το μπρέικ στο δέκατο γκέιμ.

Οι δύο παίκτες κράτησα εύκολα ή δύσκολα το σερβίς τους στο πέμπτο σετ, οπότε τα πάντα κρίθηκαν στο ματς τάι μπρέικ, όπου ο Ντιμιτρόφ πέρασε μπροστά με 4-5, αλλά ο Φέρι επανέφερε την ισορροπία (5-5) και με νέο μίνι μπρέικ λίγο μετά προηγήθηκε με 8-6. Αυτό αποδείχτηκε αρκετό για να του δώσει τη νίκη και τη μεγάλη πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης!

Η μεγάλη διάρκεια του αγώνα, ωστόσο, ίσως και να σημαίνει ότι δεν θα ολοκληρωθεί απόψε η αναμέτρηση ανάμεσα στον Γίρι Λεχέτσκα με τον Σάσα Ζβέρεφ, καθώς υπάρχει το ωράριο των 23.00 (01.00 ώρα Ελλάδας).

Ο νικητής αυτού του ματς θα πέσει πάνω στον εξαιρετικό στο γρασίδι Τέιλορ Φριτζ, που νίκησε τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ με 7-6(1), 6-4, 6-4 σε μόλις 98 λεπτά!

Αυτή είναι η τρίτη σερί παρουσία του Αμερικανού στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Θυμίζουμε ότι από χθες έχουν κλείσει θέση στην οκτάδα οι Σίνερ-Στρουφ και Τζόκοβιιτς-Αλιασίμ.

Fourth round: Aced



Taylor Fritz seals his spot in a third consecutive Wimbledon quarter-final in style! pic.twitter.com/2LGrwj8bYh — Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2026

Σταμάτησε την Κις η Νόσκοβα

Στο μεταξύ, την οκτάδα στις γυναίκες έκλεισε η Λίντα Νόσκοβα, που άφησε εκτός με 6-4, 7-6(2) τη Μάντισον Κις. Η νεαρή Τσέχα θα παλέψει για την πρώτη της παρουσία στα ημιτελικά Grand Slam με την Ελίζ Μέρτενς, που πέρασε στον παρθενικό της major προημιτελικό μετά το 6-4, 6-4 επί της Μαρί Μπούζκοβα.

Στους άλλους προημιτελικούς, θυμίζουμε, θα μονομαχήσουν Οσάκα-Μούχοβα, Πεγκούλα-Γκοφ και Κόστγιουκ-Παολίνι.