Χεζόνια, Σάριτς και Ζούμπατς έκαναν… ό,τι ήθελαν και η Κροατία κέρδισε εύκολα το Ισραήλ (103-75) στην τελευταία αγωνιστική της Α’ φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Κροατία αναμετρήθηκε εντός έδρας με το Ισραήλ για την τελευταία αγωνιστική της Α’ φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι γηπεδούχοι είχαν σε εξαιρετική βραδιά τους Μάριο Χεζόνια, Ντάριο Σάριτς και Ίβιτσα Ζούμπατς και επικράτησαν με 103-75. Έτσι, η Κροατία τελείωσε αυτή την φάση με ρεκόρ 5-1 και το Ισραήλ με 2-4.

Ο Χεζόνια ολοκλήρωσε το ματς με 10 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ο Σάριτς μέτρησε 17 πόντους, 11 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 2 κλεψίματα και ο Ζούμπατς προσέφερε 18 πόντους, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα. Από την άλλη, κορυφαίος ήταν ο Γιαμ Μαντάρ με 21 πόντους, 1 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Τα δεκάλεπτα: 25-12, 47-31, 74-51, 103-75

Τα στατιστικά του αγώνα.