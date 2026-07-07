Το standing ovation για τον Ντιμιτρόφ (vid)

Η χαρά για τους Βρετανούς ήταν απερίγραπτη μετά την πρόκριση του Άρθουρ Φέρι στα προημιτελικά του Wimbledon, όμως δεν γινόταν να μην αναγνωριστεί και η αξία του Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ.

Μετά την οδυνηρή περσινή του έξοδο από το βρετανικό σλαμ, όταν αποχώρησε τραυματίας από τον αγώνα της φάσης των «16» με τον Γιάνικ Σίνερ έχοντας προβάδισμα με 2-0, ο 36χρονος Βούλγαρος επέστρεψε δυνατός και κατάφερε να περάσει ξανά στον τέταρτο γύρο.

Φεύγοντας, λοιπόν, από το Centre Court όλος ο κόσμος σηκώθηκε όρθιος για να τον καταχειροκροτήσει και εκείνος λίγο μετά... άφησε ελπίδες για το μέλλον.

«Θα ξαναπροσπαθήσω», είπε στη συνέντευξη τύπου. «Πραγματικά πιστεύω ότι έχω κι άλλες τέτοιες στιγμές μέσα μου».