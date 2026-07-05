Η Γαλλία δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι στην μαχητική Παραγουάη, όμως ο Κιλιάν Μπαπέ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έδωσε την λύση (1-0), στέλνοντας τους «Τρικολόρ» στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Γαλλία, όπως ήταν φυσικό πήρε από την αρχή του ματς την κατοχή της μπάλας και με passing game προσπάθησε να διασπάσει την στιβαρή άμυνα που παρέταξαν οι Παραγουανοί στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς όμως ιδιαίτερη επιτυχία.



Μέχρι την διακοπή για το hydration break στο 23' η Γαλλία είχε το 81% στην κατοχή της μπάλας, όμως μόλις ένα σουτ το οποίο δεν ήταν και εντός στόχους, με τους Λατίνους να απορροφούν με άνεση την πίεση που τους άσκησαν μέχρι εκείνο το σημείο οι «Τρικολόρ».



Μετά την τρίλεπτη διακοπή, μάλιστα οι Παραγουανοί ήταν οι πρώτοι που απείλησαν την εστία του Μάικ Μενιάν, με την Γαλλία να απαντάει λίγα λεπτά αργότερα με σουτ του Ουσμάν Ντεμπελέ, που ανάγκασε τον Χιλ να επέμβει και να απομακρύνει την όποια επικίνδυνη κατάσταση πήγε να δημιουργηθεί.



Στο 33' οι Γάλλοι είχαν την πρώτη μεγάλη στιγμή τους στο ματς, με τον Αντριέν Ραμπιό να βρίσκεται σε θέση βολής, όμως το δυνατό σουτ που επιχείρησε ο έμπειρος χαφ των «τρικολών», πέρασε πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Χιλ.

Τα λεπτά κυλούσαν με τους «Τρικολόρ» να είναι φλύαροι και τους Παραγουανούς, να αντέχουν μέχρι το ημίχρονο πηγαίνοντας στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα, παίρνοντας αυτό που ήθελαν: να κρατήσουν στο μηδέν τους Γάλλους.

Ντουέ και Μπαπέ έδωσαν την λύση

Tα λεπτά κυλούσαν χωρίς η Γαλλία να μπορεί να βρει το πολυπόθητο γκολ που θα την βάλει μπροστά στο σκορ, με τον Ντιντιέ Ντεσάν στο 61ο λεπτό να ρίχνει στον αγωνιστικό χώρο τον Ντεσιρέ Ντουέ, για να δώσει ώθηση στην επίθεσή του.

Εννιά λεπτά αργότερα ο νεαρός εξτρέμ της Παρί Σεν Ζερμέν κέρδισε πέναλτι, σε μια φάση που χρειάστηκε ο διαιτητής να δει το video για να διαπιστώσει την παράβαση, δείχνοντας στη συνέχεια την λευκή βούλα.

Ο Κιλιάν Μπαπέ ανέλαβε την εκτέλεση, ευστόχησε και με το έβδομο γκολ του στο φετινό Mundial έλυσε τον «γόρδιο δεσμό» της άμυνας των Παραγουανών, βάζοντας σε θέση οδηγού τους «Τρικολόρ».

Μετά την δεύτερη διακοπή για hydration break, ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αισθητά, με την Γαλλία να έχει τον απόλυτο έλεγχο, κρατώντας μακριά από την περιοχή της την Παραγουάη.

Οι Γάλλοι, μάλιστα έχασαν τεράστια ευκαιρία στις καθυστερήσεις για να διπλασιάσουν το προβάδισμά τους, όμως ο Χιλ έβαλε διπλό stop στα δυνατά σουτ που επιχείρησε ο Κιλιάν Μπαπέ.

Έτσι, το σφύριγμα της λήξης βρήκε τους «Τρικολόρ» να πανηγυρίζουν την πρόκρισή τους στα προημιτελικά του Mundial, όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με το Μαρόκο, που νωρίτερα απέκλεισε τον Καναδά.

Οι συνθέσεις

Παραγουάη (Γκ. Αλφάρο): Χιλ, Αλόνσο, Αλντερέτε (58' Κανάλε), Γκόμεζ (71' Μαουρίσιο), Βελάσκεζ, Κάσερες, Γκαλάρσα, Κούμπας, Ντ. Γκόμεζ, Αλμιρόν (71' Άβαλος), Ενσίσο (61' Καμπαγιέρο)



Γαλλία (Ντ. Ντεσάν): Μενιάν, Κουντέ, Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Ντίνιε, Κονέ, Ραμπιό, Ντεμπελέ (84' Σερκί), Ολίσε, Μπαρκολά (61' Ντουέ), Μπαπέ

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