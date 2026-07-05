Ο Πασκουάλ νέος πρόεδρος της Ένωσης προπονητών της Ευρωλίγκας

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και της Μπαρτσελόνα, επιλέχθηκε ως ο νέος πρόεδρος της ένωσης των προπονητών της Euroleague.

Ο Τσάβι Πασκουάλ θα διαδεχθεί στον προεδρικό θώκο τον Δημήτρη Ιτούδη, ενώ τον ρόλο του αντιπροέδρου θα έχει ο Σέρτζιο Σκαριόλο, που με την σειρά του διαδέχεται τον Γιάννη Σφαιρόπουλο.

«Η ψηφοφορία ήταν ομόφωνη καθώς η EHCB επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά το όραμά της για το μέλλον και τη βούληση να παραμείνει μια ενοποιητική φωνή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Προπονητών.