Γιατί στο Ντουμπάι επιμένουν τόσο… απροκάλυπτα για Γουόκαπ; Ο λόγος είναι απλός…

«Ψάχνουμε για πλέι μέικερ. Αυτό είναι γνωστό. Ένας από τους παίκτες είναι ο Τόμας Ουόκαπ. Αυτό θα εξαρτηθεί από μια συμφωνία με τον Ολυμπιακό ή από το αν θα αποδεσμευτεί από το συμβόλαιό του». Τάδε εφη ο Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς σε σερβικά ΜΜΕ.
Δηλώσεις που δεν χρειάζονται ιδιαίτερης μετάφρασης. Η Ντουμπάι θα επιμείνει όσο δεν πάει για την υπόθεση Γουόκαπ.
Κι ο λόγος είναι απλός: Η συμφωνία είναι ολοκληρωμένη. Εχει κλείσει στα 9 εκατ ευρώ για τρία χρόνια και αυτό δεν αλλάζει.
Η σύζυγος του παίκτη έχει βρει σπίτι στο Ντουμπάι όπως έχει αποκαλύψει η Magic Euroleague.
Πλέον αυτό που απομένει είναι ποια θα είναι η στάση του Ολυμπιακού όταν και αν σκληρύνει ακόμα περισσότερο ο παίκτης. Αν δηλαδή θα ακολουθήσει κανονικά την προετοιμασία του Ολυμπιακού καθώς υπάρχουν και φήμες που αναφέρουν πως επίκεινται και νομικές κινήσεις επί του συμβολαίου.
Στις 24 Αυγούστου ξεκινάει η προετοιμασία του Ολυμπιακού και τότε θα πάρουμε τις πρώτες απαντήσεις. Αυτή τη στιγμή πάντως η Ντουμπάι δεν ψάχνει πλέι μέικερ καθώς θεωρεί ότι ο Γουόκαπ θα φοράει τη φανέλα της ομάδας ενώ ο Ολυμπιακός υπολογίζει κανονικά τον Τεξανό και ζητάει τον ουρανό με τα άστρα για να τον αποδεσμεύσει.
Μέχρι την επόμενη Δευτέρα 24/08 αναμένονται νέα επεισόδια στο μεγάλο ερυθρόλευκο σίριαλ του καλοκαιριού…