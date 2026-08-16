Γιατί στο Ντουμπάι επιμένουν τόσο… απροκάλυπτα για Γουόκαπ; Ο λόγος είναι απλός…

Οι δηλώσεις του GM της Ντουμπάι έρχονται να επιβεβαιώσουν πως η ομάδα από τα Εμιράτα όχι μόνο δεν έχει αποσυρθεί όπως γράφτηκε αλλά αντιθέτως θα τραβήξει μέχρι τέλους. Και το γιατί είναι απλό…

«Ψάχνουμε για πλέι μέικερ. Αυτό είναι γνωστό. Ένας από τους παίκτες είναι ο Τόμας Ουόκαπ. Αυτό θα εξαρτηθεί από μια συμφωνία με τον Ολυμπιακό ή από το αν θα αποδεσμευτεί από το συμβόλαιό του». Τάδε εφη ο Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς σε σερβικά ΜΜΕ.

Δηλώσεις που δεν χρειάζονται ιδιαίτερης μετάφρασης. Η Ντουμπάι θα επιμείνει όσο δεν πάει για την υπόθεση Γουόκαπ.

Κι ο λόγος είναι απλός: Η συμφωνία είναι ολοκληρωμένη. Εχει κλείσει στα 9 εκατ ευρώ για τρία χρόνια και αυτό δεν αλλάζει.

Η σύζυγος του παίκτη έχει βρει σπίτι στο Ντουμπάι όπως έχει αποκαλύψει η Magic Euroleague.

Πλέον αυτό που απομένει είναι ποια θα είναι η στάση του Ολυμπιακού όταν και αν σκληρύνει ακόμα περισσότερο ο παίκτης. Αν δηλαδή θα ακολουθήσει κανονικά την προετοιμασία του Ολυμπιακού καθώς υπάρχουν και φήμες που αναφέρουν πως επίκεινται και νομικές κινήσεις επί του συμβολαίου.

Στις 24 Αυγούστου ξεκινάει η προετοιμασία του Ολυμπιακού και τότε θα πάρουμε τις πρώτες απαντήσεις. Αυτή τη στιγμή πάντως η Ντουμπάι δεν ψάχνει πλέι μέικερ καθώς θεωρεί ότι ο Γουόκαπ θα φοράει τη φανέλα της ομάδας ενώ ο Ολυμπιακός υπολογίζει κανονικά τον Τεξανό και ζητάει τον ουρανό με τα άστρα για να τον αποδεσμεύσει.

Μέχρι την επόμενη Δευτέρα 24/08 αναμένονται νέα επεισόδια στο μεγάλο ερυθρόλευκο σίριαλ του καλοκαιριού…