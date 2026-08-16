Χιτ: Η απόκτηση του Τόμπσον… κολλάει στον Γιόβιτς

Οι Μαϊάμι Χιτ θέλουν να κάνουν δικό τους τον Κλέι Τόμπσον, αλλά δεν θέλουν να παραχωρήσουν τον Νίκολα Γιόβιτς.

Ο Κλέι Τόμπσον είναι αρκετά πιθανό να αποχωρήσει από τους Ντάλας Μάβερικς και οι Μαϊάμι Χιτ θεωρούνται το φαβορί για την απόκτησή του.

Ωστόσο, φαίνεται πως ένα πιθανό deal… κολλάει στον Νίκολα Γιόβιτς. Σύμφωνα με το «ClutchPoints», αν οι Χιτ τον προσφέρουν στους «Μαβς», τότε οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν πολύ πιο εύκολες. Όμως, η νέα ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν θέλει να παραχωρήσει τον 23χρονο.

Οι Χιτ θεωρούν πως μπορεί να προσφέρει πολλά και τώρα αλλά και στο μέλλον και έτσι διστάζουν να τον παραχωρήσουν, ειδικά για έναν 36χρονο.