Πόρτερ Τζούνιορ: «Θα πουλήσω το δαχτυλίδι του πρωταθλήματος»

Ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ σε δηλώσεις του ανέφερε πως θα πουλήσει το δαχτυλίδι του πρωταθλήματος, καθώς δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αξία για τον ίδιο.

Ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2023 με τους Ντένβερ Νάγκετς. Μιλώντας στο «One Night with Steiny» podcast, ο 28χρονο ανέφερε πως θα πουλήσει το δαχτυλίδι του, καθώς δεν σημαίνει κάτι για τον ίδιο.

Υπογράμμισε πως σημασία έχει το ότι κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο και όχι το αντικείμενο που το αποδεικνύει.

«Θα πουλήσω το δαχτυλίδι του πρωταθλήματος. Δεν σημαίνει κάτι για εμένα. Έχω το πρωτάθλημα. Γιατί χρειάζομαι το δαχτυλίδι; Έχω το δαχτυλίδι. Όλοι ξέρουν πως έχω ένα δαχτυλίδι. Δεν με ενδιαφέρει το ίδιο το αντικείμενο» ανέφερε.